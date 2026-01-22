Consejo de Estado revocó elección del alcalde de Fonseca, La Guajira

El Consejo de Estado revocó la elección de Micher Pérez Fuentes como alcalde de Fonseca (La Guajira) para el periodo 2024-2027. Foto: Archivo Particular

En la mañana de este 22 de enero de 2026, el Consejo de Estado revocó la elección de Micher Pérez Fuentes como alcalde de Fonseca (La Guajira) para el período de 2024 a 2027. El alto tribunal estudió el expediente relacionado con una fuerte pelea jurídica que cuestionaba la legitimidad de la elección del político. La comisión escrutadora departamental de La Guajira no resolvió los desacuerdos que había entre los miembros de la comisión municipal y ordenó repetir las elecciones.

La Sección Quinta del Consejo de Estado valoró las pruebas del caso y señaló que las comisiones escrutadoras departamentales no tienen competencia para abstenerse de declarar el resultado de la elección, ni para convocar una nueva jornada, pues esta facultad solo la puede ejercer un juez.

Noticia en desarrollo...

