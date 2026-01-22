JEP confirma responsabilidad en crímenes del subcaso Norte de Santander por falsos positivos

La JEP confirmó que los hechos investigados en el Subcaso Norte de Santander del Caso 03, relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate, coinciden con lo que se había determinado previamente. Foto: Isabel Valdés -

En su más reciente decisión, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que los hechos investigados en el subcaso Norte de Santander del caso 03, relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate, coinciden con lo que se había determinado previamente.

La JEP indicó que, tras analizar los elementos de juicio y escuchar a las víctimas, a los comparecientes y a sus representantes judiciales, “la Sección determinó que existe correspondencia entre los hechos investigados, las conductas reconocidas, las pruebas recaudadas, las calificaciones jurídicas realizadas y los 11 comparecientes identificados como máximos responsables, quienes fueron remitidos ante esta instancia del Tribunal para la Paz para la imposición de una sanción propia”.

Además, en su decisión, la Sección de Reconocimiento de Verdad ajustó la calificación jurídica presentada y agregó el crimen de lesa humanidad de esclavitud en relación con ocho de los comparecientes, ampliando la responsabilidad penal con base en la investigación realizada por la Sala. La Sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas de este crimen, “al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas”.

“En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, indicó la JEP.

La Sección también incluyó el crimen de guerra de tortura en hechos asociados a tres víctimas. “Para adoptar esta decisión, la Sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, señaló la Jurisdicción. La JEP precisó que esta determinación reconstruye los daños causados a diferentes comunidades, territorios y víctimas directas e indirectas, en particular a hombres jóvenes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y a mujeres buscadoras.

La JEP priorizó “el impulso de los proyectos con mayor vocación reparadora y restauradora”, como la construcción de la Casa Campesina Multipropósito en la región del Catatumbo y el Parque Memorial “6.402+ razones para no olvidar”, en Bogotá, así como el proyecto del documental Las Verdades del Catatumbo. Por ahora, el proceso continúa con la Audiencia Pública de Verificación, la última diligencia en la fase de juicio, en la que se evaluará si los comparecientes cumplieron con las condiciones de contribución a la verdad y las formas de reparación a las víctimas.

