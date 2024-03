Futuro de Moisés Ninco como embajador está en manos del Consejo de Estado

Álvaro Moisés Ninco Daza, nuevo embajador de Colombia en México. Foto: Presidencia de Colombia

El nombre del embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza, ha vuelto a ser tendencia. Esta vez por cuenta del proceso que adelanta para tumbar el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló su nombramiento como delegado diplomático en ese país en noviembre de 2023. En esta oportunidad, el Tribunal rechazó los recursos de apelación y reposición que presentaron tanto el presidente Gustavo Petro como el embajador, luego de que ese mismo tribunal, el pasado 8 de febrero, negara una solicitud de nulidad del fallo que tumbó la designación de Ninco Daza.

Ahora, la decisión final recae sobre el Consejo de Estado, a donde fue a parar el expediente. El alto tribunal revisará la apelación presentada por la defensa de Ninco Daza y los abogados del presidente Petro sobre el fallo de primera instancia, el cual dejaría sin efectos el nombramiento del embajador de Colombia en México.

(En contexto: Tribunal tumbó el nombramiento de embajador de Colombia en México)

La magistrada ponente del tribunal, Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, en la decisión emitida el pasado 8 de febrero, rechazó “de plano” la solicitud de nulidad procesal frente al fallo que tumbó la designación del embajador, y que fue presentada por los abogados del presidente Petro y el funcionario. Además, la magistrada dejó claro que ante esa decisión no es posible presentar ningún recurso ordinario.

Esta no es la primera vez que el Consejo de Estado está a punto de tomar una determinación respecto a funcionarios del Gobierno en México. El pasado 15 de marzo, la Sección Quinta del alto tribunal tumbó la resolución de la Cancillería que nombró como cónsul general de Colombia en ese país a Andrés Camilo Hernández. El alto tribunal encontró que el Ministerio de Relaciones Exteriores no cumplió con las reglas para este tipo de nombramientos, pues tenía funcionarios de la carrera diplomática que estaban listos para asumir el cargo, pero decidió dejarlos por fuera y nombrar a Hernández.

(Le puede interesar: “Apelaremos en segunda instancia”: embajador en México se defiende tras fallo adverso)

Cuatro días antes, el 11 de marzo, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el acto administrativo con el que el Gobierno designó a María Soledad Garzón como cónsul en Cancún. La hermana de Jaime Garzón habría sido seleccionada para el cargo de forma irregular, pues se encontró que al menos una persona de carrera diplomática estaba en lista para ocupar dicho puesto.

La molestia del presidente Petro ha sido evidente, tanto que en la red social X (antes Twitter) ha señalado que, debido a las demandas de sus funcionarios diplomáticos en el país centroamericano, los jueces “fallan en su contra”.

Todos los nombramientos que hice en la embajada de México fueron demandados y los jueces fallaron en mi contra. Los funcionarios que nombré lograron la liberación de decenas de colombianos retenidos por bandas en México y salvaron la vida de decenas de mujeres que eran conducidas… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2024

¿Por qué se anuló el nombramiento de Ninco Daza como embajador en México?

Aunque la designación del embajador fue demandada por no cumplir los requisitos que se necesitan para el cargo, ese no fue el motivo de la decisión. La demanda había sido interpuesta por la senadora Paloma Valencia. En ella argumentaba que para ser embajador la ley exige, entre otros requisitos, que una persona debe tener un título profesional, una maestría y 84 meses de experiencia relacionados con el cargo. Requisitos que, según la demanda, no cumplía Ninco Daza.

Pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no estuvo de acuerdo con estos argumentos y, por el contrario, concluyó que funcionario sí tenía la experiencia necesaria para ese cargo, hecho por el cual dos de los tres miembros que revisaron su hoja de vida la avalaron. La única que se negó fue la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya. A pesar de esto, el Tribunal sí encontró dos razones para tumbar su nombramiento. No se cumplieron los términos de publicación de hoja de vida y no se tuvieron en cuenta las observaciones de la ciudadanía sobre la misma.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.