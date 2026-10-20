Consejo de seguridad en Arauca: Gobierno destaca disminución de homicidios

Uno de los reportes que destacó fue la reducción del delito de homicidio en un 56.3% y los ataques a la Fuerza Pública en un 71%, entre agosto y octubre de 2026, en comparación al mismo periodo del año anterior.

El presidente Abelardo de la Espriella lideró un Consejo de Seguridad desde Arauca este lunes, 19 de octubre. En las instalaciones de la Décimo Brigada del Ejército Nacional, el mandatario entregó cifras en materia de orden público y seguridad en ese territorio del país.

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“Cuando el Estado se decide, derrota a los bandidos (…) Vamos por más, no nos vamos a conformar con los resultados que ya se han conseguido. He ordenado una ofensiva total contra el Eln y las disidencias de las Farc, esos narcoterroristas sabrán como es que la voluntad política se materializa en hechos concretos para defender la seguridad de los araucanos” señaló el primer mandatario.

Para continuar la tendencia, el mandatario anunció un refuerzo en el componente de inteligencia para las distintas unidades militares y policiales encargadas de garantizar la convivencia y el control territorial. Esto, sumado a las directrices para los mandos de Fuerza Pública regionales, en aras de aumentar el control fluvial y terrestre y combatir de manera efectiva el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando, la extorsión y el hurto.

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Durante su visita a Arauca, De La Espriella, le indicó al director del INPEC trasladar de cárcel a los cabecillas y objetivos de alto valor que se encuentran recluidos en penitenciarias locales y que aún cuentan con injerencia criminal en el territorio, por cuenta de la corrupción.

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