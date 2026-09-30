Consuelo Araújo: la carta vallenata que puso al Cesar en el mapa cultural de Colombia

Consuelo Araújo Noguera escribió durante 22 años una columna en El Espectador titulada “La carta vallenata". Fue una de las múltiples ocupaciones que tuvo esta periodista, política, gestora y exministra de Cultura que puso el vallenato en la conversación nacional y lo convirtió en patrimonio. Tras 25 años de su asesinato a manos de las Farc, uno de sus hijos, Andrés Molina Araújo, recuerda su memoria y legado.