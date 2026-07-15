Contraloría alerta irregularidades por COP 33.009 millones en la Unidad para las Víctimas

Según el ente de control, identificó inconsistencias por COP 33.009 millones relacionadas con bienes entregados que carecen de soportes y registros contables en la Uriav. Foto: El Espectador - José Vargas

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A través de un comunicado emitido este 15 de julio, la Contraloría General de la República alertó sobre presuntas irregularidades en la gestión financiera de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), tras realizar una auditoría a la información presupuestal de la entidad correspondiente a 2025. Según el ente de control, hay inconsistencias por COP 33.009 millones relacionadas con bienes entregados que carecen de soportes y registros contables.

En el documento, la Contraloría explicó que evaluó los estados financieros, así como la gestión y la ejecución del presupuesto asignado a la entidad con corte al 31 de diciembre de 2025. Según el ente de control, para ese periodo a la Uariv le fueron asignados más de COP 4.436 billones, de los cuales comprometió más de COP 4.341 billones, equivalentes al 97,85 % del presupuesto. Sin embargo, las obligaciones reconocidas ascendieron a poco más de COP 2.234 billones, cifra que corresponde al 50,36 % del presupuesto total.

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“Como resultado del análisis y la evaluación de la ejecución presupuestal, se identificó una baja ejecución de los recursos apropiados, que alcanzó aproximadamente el 50 % del presupuesto asignado para la vigencia y generó rezagos cercanos a COP 2 billones”, explicó la Contraloría. Asimismo, el ente de control señaló que, pese a las gestiones adelantadas por la entidad para impulsar la ejecución de los compromisos, estas no fueron suficientes y afectaron el cumplimiento de las metas de la institución.

Además, según la Controlaría, durante la auditoría identificaron “deficiencias en la calidad y confiabilidad de los registros contables”, entre los cuales destaca la falta de reconocimiento de las donaciones entregadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En ese sentido, se detectó una posible pérdida de dinero o bienes públicos que ascienden a COP 33.009 millones: “La no ubicación física de las mercancías y su omisión en los registros contables de la entidad, configurando un daño cierto de pérdida y un detrimento al patrimonio público”, señaló el ente de control.

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La Contraloría detalló que, en total, la auditoría arrojó 23 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen presunta incidencia disciplinaria; uno, incidencia fiscal por COP 33.009 millones; uno daría lugar a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio; uno más será trasladado a la DIAN, y dos corresponden a solicitudes de apertura de indagación preliminar.

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