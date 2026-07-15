Juez da a Petro tres días para disculparse por trinos contra abogado de Gloria Arizabaleta

Según el fallo, el jefe de Estado vulneró los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la dignidad humana del abogado. Foto: Arc

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El Juzgado 15 de Familia de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse de los señalamientos que hizo en X contra el abogado Hollman Ibáñez Parra, apoderado de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta. Según el fallo, el jefe de Estado vulneró los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la dignidad humana del jurista al afirmar en esa red social que estaría incurriendo en el delito de prevaricato.

El caso tiene origen en un trino publicado por el presidente Gustavo Petro, en el que compartió una fotografía de Hollman Ibáñez junto con el siguiente mensaje: “Está persona que ven en la foto, fungió de juez y negó el derecho a elegir y ser elegido de un ciudadano de Colombia que es el rival electoral de su íntimo amigo. Estamos ante un delito. El de no haberse impedido y fungir como juez administrativo”.

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En el fallo, el juzgado señaló que el 10 de junio de este año, durante una rueda de prensa en Nueva York (Estados Unidos), el jefe de Estado pidió investigar a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta. En esa misma intervención, además, calificó públicamente a Hollman Ibáñez como un “miembro de mi oposición más radical”.

Luego, el 11 de junio de 2026, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X un mensaje en el que afirmó: “El abogado Hollman Ibáñez perteneció a la oficina de un candidato presidencial y asesora a la señora Arizabaleta en su idea de suspender el voto popular de 2022”.

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Ese mismo día, el mandatario emitió otro pronunciamiento en el que señaló: “Es lamentable que la codicia lleve a los seres humanos a destruir incluso su propia vida. Si estamos ante un posible prevaricato, y el por qué que entra por una razón y se transforma en su contrario no es, entre otras posibles razones, por codicia. Mal consejero jurídico Hollman Ibáñez, de la oficina de un candidato”.

Por esos hechos, el abogado Hollman Ibáñez interpuso una tutela contra Gustavo Petro, al considerar que sus tweets vulneraron sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra, la dignidad humana, el debido proceso, la independencia judicial, la seguridad personal y la vida.

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En sus consideraciones, el juzgado detalló que los comentarios en redes sociales adquieren “una especial intensidad cuando las manifestaciones provienen de quien ejerce la Presidencia de la República”. En ese sentido, señaló que, en el caso de un jefe de Estado, existe “un deber reforzado de prudencia, diligencia y verificación respecto de los hechos en los que fundamenta sus afirmaciones”.

Además, el juzgado explicó que, aunque el presidente Gustavo Petro señaló en sus redes sociales a Hollman Ibáñez de haber incurrido en un delito, al que solo puede ser determinado por las autoridades competentes en el marco de un debido proceso. En esa línea, el despacho concluyó que las expresiones del mandatario no correspondían únicamente a opiniones subjetivas sobre el abogado.

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“El Despacho concluye que las expresiones examinadas no permanecieron en el ámbito propio de la crítica política ni constituyeron únicamente opiniones subjetivas respecto de la actuación del accionante, pues, apreciadas objetivamente y en su contexto, incorporaron afirmaciones susceptibles de asociar al señor Hollman Ibáñez Parra con la posible comisión del delito de prevaricato y cuestionaron públicamente la corrección ética con la que ejerce su profesión, sin respaldo en un pronunciamiento judicial que permitiera sustentar tales señalamientos”, se lee en el documento.

En ese sentido, el juzgado ordenó a Gustavo Petro que, en un plazo de tres días, publique por los mismos canales una “retractación y aclaración pública respecto de las expresiones analizadas en esta providencia”. Asimismo, precisó que “dicha retractación deberá aclarar que las manifestaciones realizadas no constituyen una declaración sobre la responsabilidad penal del señor Hollman Ibáñez Parra”. Además, por orden judicial, la publicación en X deberá permanecer fijada en el perfil del presidente durante un mes.

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