Contraloría pide a mindefensa explicaciones por compra de 17 aviones por COP 16,5 billones

Según indicó el ministro Pedro Sánchez, el pasado 18 de noviembre ya se había solicitado a la Procuraduría y a la Contraloría verificar la legalidad de la adquisición. Esto es lo que se sabe.

Redacción Judicial
20 de noviembre de 2025 - 02:36 a. m.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez solicitó al ministro de Defensa entregar el expediente contractual del acuerdo, incluyendo los documentos de la etapa precontractual. Además, pidió que se anexaran los soportes de las distintas opciones evaluadas al momento de adquirir los aviones, detallando las razones técnicas y económicas que justificaron la decisión.
Foto: Archivo
La Contraloría General, al mando de Carlos Hernán Rodríguez, solicitó, mediante un oficio, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que explique la compra de 17 aeronaves Gripen E (monoplaza) y Gripen F (biplaza), por COP 16,5 billones.

Entre los documentos, el ente de control pidió el expediente contractual del acuerdo, incluyendo los documentos de la etapa precontractual. Además, solicitó que se anexaran los soportes de las distintas opciones evaluadas al momento de adquirir los aviones, detallando las razones técnicas y económicas que justificaron la decisión.

Para contexto: Gobierno de Colombia y Saab cerraron el negocio para compra de 17 aviones Gripen

La adquisición se concretó el pasado 14 de noviembre entre el gobierno de Gustavo Petro y la empresa sueca Saab. Tras el revuelo generado por la compra, el presidente se pronunció en redes sociales, asegurando que “la negociación de los Gripen ha durado todo su gobierno”.

Asimismo, el presidente señaló a través de la red social X que “son aviones nuevos, con ofset y mantenimiento incluido, con repuestos y transferencia tecnológica. Comparen con los F-16 que nos vendían de tercera mano o con los Rafale franceses, que estuve tentado a comprar”.

El ministro Pedro Sánchez, por su parte, aseguró que desde el pasado 18 de noviembre solicitaron a la Contraloría y a la Procuraduría que “dentro de sus atribuciones, verifiquen la legalidad, eficiencia y transparencia en el contrato suscrito el día 14 de noviembre”.

Sánchez agregó que se ha concertado una sesión reservada que se llevará a cabo en los primeros días de diciembre con el senador Mauricio Giraldo y el representante Álvaro Mauricio Londoño, presidentes de la comisión segunda del Senado y de la Cámara, respectivamente.

Esto, con el fin de “explicarles a las comisiones, dentro de los protocolos de confidencialidad respectivos, lo adquirido para proteger los intereses nacionales en cumplimiento de la misión constitucional”, según indicó Pedro Sánchez.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

