Judicial

Procuraduría investiga a sargento del Ejército por presunto acoso sexual en Tolima

El hombre habría aprovechado las actividades de entrenamiento para hostigar física y verbalmente a la mujer con fines sexuales. Esto es lo que se sabe.

Redacción Judicial
20 de noviembre de 2025 - 12:21 a. m.
Estas acciones habrían vulnerado la dignidad, la tranquilidad y los derechos fundamentales de una auxiliar de inteligencia, quien habría sido víctima del hostigamiento de Barrios Aguilar, motivo por el cual la Procuraduría ordenó la activación de protocolos para su protección.
Foto: Sergio Acero - Sergio Acero
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Diego Barrios Aguilar, sargento viceprimero del Ejército Nacional, por presuntas conductas de acoso sexual ocurridas en Ibagué y Chaparral (Tolima).

Según indicó el órgano de control, el hombre “habría aprovechado su posición de mando y autoridad para desplegar conductas reiteradas de hostigamiento físico y verbal con fines sexuales no consentidos”.

Según el Ministerio Público, estas acciones habrían vulnerado la dignidad, la tranquilidad y los derechos fundamentales de una auxiliar de inteligencia, quien habría sido víctima del hostigamiento de Barrios Aguilar. Por eso, la Procuraduría ordenó activar protocolos para su protección.

Asimismo, la entidad estableció que la mujer, “por temor a las represalias que el investigado pudiera tener en su contra, guardaba silencio cuando se presentaban los hechos, en desarrollo de actividades de entrenamiento y reentrenamiento”.

Por ello, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué calificó la conducta del hombre, adscrito entre 2021 y 2022 al Batallón de Inteligencia Militar n.° 5, como gravísima a título de dolo.

Por Redacción Judicial

