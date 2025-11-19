Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Autoridades denuncian ataque con fusiles y artefactos explosivos en Suárez (Cauca)

Este sería el segundo ataque en lo que va de noviembre en el municipio. Las autoridades aseguran que los ataques fueron con ráfagas de fusil y el lanzamiento de artefactos explosivos en la zona. Esto es lo que se sabe.

Redacción Judicial
19 de noviembre de 2025 - 09:39 p. m.
Este sería el segundo ataque en lo que va de noviembre en el municipio de Suárez (Cauca).
Este sería el segundo ataque en lo que va de noviembre en el municipio de Suárez (Cauca).
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un nuevo hecho de violencia se produjo en la tarde de este 19 de noviembre en Suárez (Cauca). Las autoridades aseguran que la estación de Policía del municipio fue atacada con ráfagas de fusil y artefactos explosivos. Aún no se tiene certeza sobre quiénes estarían detrás del ataque.

El pasado 3 de noviembre, las autoridades también registraron otro hecho violento en el municipio, con la explosión de un carro bomba cerca de la estación de Policía. En el hecho, dos personas perdieron la vida y cerca de 30 viviendas quedaron afectadas.

Vínculos relacionados

Condenan a uno de los ladrones implicados en muerte del magistrado Álvaro Restrepo, en Manizales
Tierras que eran de testaferro de narcotraficantes del Valle fueron entregadas la Minga de Cali
Abren concurso en la rama judicial 2026: estas son las vacantes y salarios

Lea: El exmagistrado César Julio Valencia Copete desistió del cargo como ministro de Justicia

Según la información preliminar entregada por las autoridades, el ataque de inicio de mes fue atribuido a las disidencias de las Farc, bajo el mando de Iván Mordisco, frente Jaime Martínez. Al parecer, el objetivo del atentado era la estación de Policía. Sin embargo, el explosivo detonó en una calle cercana, conocida como Calle de la Iglesia.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Ataque armado

Conflicto Armado

Suárez Cauca

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.