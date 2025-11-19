Autoridades denuncian ataque con fusiles y artefactos explosivos en Suárez (Cauca)

Este sería el segundo ataque en lo que va de noviembre en el municipio de Suárez (Cauca). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un nuevo hecho de violencia se produjo en la tarde de este 19 de noviembre en Suárez (Cauca). Las autoridades aseguran que la estación de Policía del municipio fue atacada con ráfagas de fusil y artefactos explosivos. Aún no se tiene certeza sobre quiénes estarían detrás del ataque.

El pasado 3 de noviembre, las autoridades también registraron otro hecho violento en el municipio, con la explosión de un carro bomba cerca de la estación de Policía. En el hecho, dos personas perdieron la vida y cerca de 30 viviendas quedaron afectadas.

Según la información preliminar entregada por las autoridades, el ataque de inicio de mes fue atribuido a las disidencias de las Farc, bajo el mando de Iván Mordisco, frente Jaime Martínez. Al parecer, el objetivo del atentado era la estación de Policía. Sin embargo, el explosivo detonó en una calle cercana, conocida como Calle de la Iglesia.

Noticia en desarrollo...

