Piden investigar a Álvaro Uribe por el asesinato de los abogados Eduardo Umaña y Jesús María Valle

Eduardo Umañana, a la derecha, y Jesús María Valle, a la izquierda. Ambos fueron asesinados en 1998. Foto: Archivo Particular

El Juzgado Tercero Penal de Medellín ordenó investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y a su hermano, Santiago Uribe Vélez, por supresunta responsabilidad en los asesinatos de dos defensores de derechos humanos perpetrados en los años 90.

Se trata de los casos de Jesús María Valle, asesinado el 27 de febrero de 1998, y el de Eduardo Umaña Mendoza, homicidio perpetrado el 18 de abril de ese mismo año. La decisión se dio en medio de una condena en contra José Miguel Narváez, subdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguriad (DAS), por su responsabilidad en el secuestro de la fallecida senadora Piedad Córdoba.

El abogado Jesús María Valle Jaramillo era el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. El 27 de febrero de 1998, dos sicarios fueron hasta su oficina en Medellín, donde justo ese día un campesino de Ituango lo esperaba para contarle detalles de lo que había pasado meses antes en la masacre del corregimiento de El Aro.

Según Valle, estas masacres fueron perpetradas en colaboración u omisión de militares de la Cuarta Brigada del Ejército. “No me mueven odios contra el gobernador (Álvaro Uribe Vélez) o el comandante de la brigada. No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo”, señaló en 1997, durante una entrevista.

A mediados de ese año, cuando ya se habían perpetrado las masacres de La Granja y la de San Roque, en 1996, Valle Jaramillo siguió con las denuncias durante un acto de conmemoración de los 10 años del asesinato de Héctor Abad Gómez, también presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia.

El 25 de agosto de 1997, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el defensor de derechos humanos dijo: “Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”. Semanas después radicó las denuncias ante la Fiscalía y la Corte Suprema para que se abrieran investigaciones por prevaricato por omisión.

Esas denuncias fueron retomadas en 2017, cuando el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para que, por esas masacres, fuera investigado el entonces exgobernador Álvaro Uribe Vélez. Esta última decisión, liderada por el magistrado Rubén Darío Pinilla, también se refiere al proceso que cursaba en la Fiscalía por presunta conformación de grupos paramilitares, un expediente que intentó torcer el expresidente, según el fallo de primera instancia conocido la semana que pasó.

Tanto el caso de Valle Jaramillo como el de las masacres fueron declarados como hechos de lesa humanidad en 2018 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Uribe Vélez siempre ha dicho que no tiene absolutamente nada que ver en estos casos y ha pedido celeridad en las investigaciones. Su muerte ocurrió luego de haber alertado una y otra vez cómo la violencia se cernía sobre el municipio de Ituango.

Noticia en desarrollo...

