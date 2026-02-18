Corte Constitucional aparta al ponente que pidió tumbar la reforma pensional

La vicepresidenta Francia Márquez, el presidente Gustavo Petro y el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Sala Plena de la Corte Constitucional tomó hoy una decisión que cambió por completo el rumbo del expediente sobre la reforma pensional del presidente Gustavo Petro. En la decisión que se conoció este miércoles 18 de febrero, por unanimidad, el alto tribunal decidió apartar del expediente al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien durante más de un año fue el ponente de este caso.

Como la Corte decidió sacarlo de la discusión, también debe salir la última ponencia que presentó ante sus colegas en la que pidió tumbar la iniciativa clave del gobierno Petro. En consecuencia, el alto tribunal debe entregarle el caso a un magistrado nuevo y, por orden del reparto, le corresponderá a la magistrada y hoy presidenta de la Corte, Paola Meneses.

Aunque la nueva ponente podría tomar apartes de la ponencia de Ibáñez para no arrancar de “ceros”, el tiempo que tendría para elaborar un nuevo proyecto de fallo sería clave para evitar que la decisión de fondo llegue antes del 8 de marzo, fecha de las elecciones legislativas. La fecha y los tiempos son claves, según revelaron fuentes del alto tribunal.

¿Por qué? Porque, cualquiera que sea la decisión, el país vive momentos tensos en el terreno electoral y el fallo podría ser tomado con fines políticos. Por esa razón, insistieron quienes conocen los detalles de cómo se mueve el expediente en la Corte, el alto tribunal preferiría que la decisión se conozca luego de esas votaciones.

Ahora bien, sin Ibáñez en la discusión, el bloque que votó a favor de tumbar la reforma perdería un voto y la mayoría de magistrados, que votaron a favor de dejar con vida la reforma pensional, se llevarían la victoria. Ellos son: Natalia Ángel, Miguel Polo, Vladimir Fernández y Juan Carlos Cortés.

En el otro lado, estarían quienes votaron a favor de tumbar la reforma pensional: Paola Meneses, Lina Marcela Escobar, Carlos Camargo y Jorge Enrique Ibáñez. Sin este último, la votación quedaría cuatro contra tres porque, además de Ibáñez, el magistrado Héctor Carvajal no participa del proceso, pues antes de llegar a la Corte emitió un concepto sobre la reforma como asesor jurídico de Colpensiones.

