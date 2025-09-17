Corte Constitucional dio ultimátum a la Cámara para que envíe pruebas sobre reforma pensional

Sanción de la reforma pensional por el Presidente de la República Gustavo Petro, llevada a cabo en la Plaza de Bolívar. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El debate sobre la demanda que busca tumbar la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, sigue frenado en la Corte Constitucional, porque la Cámara de Representantes no ha enviado las pruebas que pidió el alto tribunal para seguir con el proceso. El presidente de la Corte y ponente del caso, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, le dio un ultimátum a la cámara baja para que remita las actas de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio, en las que se debatió y aprobó de nuevo la iniciativa.

A través de un nuevo auto, el alto tribunal accedió a la solicitud de la Secretaría de la Cámara, la cual pidió el pasado 15 de septiembre un nuevo plazo para enviar los documentos. Sin embargo, este último pronunciamiento de la Corte dio una fecha límite para que eso se cumpla. El nuevo y último plazo que dio el despacho de Ibáñez para que le envíen los papeles es el viernes 19 de septiembre, a las cinco de la tarde.

Además, el alto tribunal le reiteró a la Cámara de Representantes que “lo aquí exigido corresponde al informe requerido desde el 22 de julio de 2025, con los contenidos concretados en los autos posteriores, sin que se trate de una solicitud nueva o adicional”.

Concretamente, lo que ha pedido la Corte son dos actas clave, las correspondientes a las sesiones del 27 y 28 de junio de 2025, en las cuales se adelantó un nuevo debate y votación sobre la reforma pensional, luego de que la Sala Plena devolviera el proyecto a la cámara baja para que subsanaran algunos vicios de trámite que fueron encontrados. La importancia de los documentos faltantes para el alto tribunal es porque serían una certificación formal que evidencie si las actas fueron aprobadas debidamente por la Cámara.

Asimismo, pidió que se informe la fecha en la que se adoptó, o no, dicha aprobación, el número de votos exigidos para ello y el total de votos alcanzados. Además, requirió que, “en caso de que alguna de las actas permanezca pendiente de aprobación, las razones que explican dicha circunstancia y el estado actual del trámite”.

El pasado 5 de septiembre la Cámara de Representantes envió al magistrado Ibáñez algunos documentos, pero los faltantes, dicen ellos, no han podido ser enviados porque, según dicen, lo que se le entregará al alto tribunal el “un alto volumen de información”.

