Reforma pensional: Cámara sigue sin enviar a la Corte Constitucional pruebas completas

El debate sobre el futuro de la reforma pensional de Gustavo Petro sigue sin poder avanzar en la Corte Constitucional. El pasado 28 de junio, después de que el alto tribunal devolviera la iniciativa a la Cámara de Representantes, los congresistas volvieron a debatirla, votarla y aprobarla. Sin embargo, la cámara baja sigue sin enviar dos actas clave, las correspondientes a las sesiones del 27 y 28 de junio de 2025, en las cuales se adelantó lo pedido por la corte.

En un nuevo auto, el ponente del caso, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, concedió dos días más a la presidencia de la Cámara de Representantes para enviar la documentación completa. En ese sentido, el togado solicitó una certificación formal que evidencie si las actas fueron aprobadas debidamente por la cámara baja.

Asimismo, pidió que se informe la fecha en la que se adoptó, o no, dicha aprobación, el número de votos exigidos para ello y el total de votos alcanzados. Además, requirió que, “en caso de que alguna de las actas permanezca pendiente de aprobación, las razones que explican dicha circunstancia y el estado actual del trámite.”

El pasado 2 de septiembre, el magistrado ya había concedido tres días más a la Cámara de Representantes para el envío de total de estas actas. Para el ponente, mientras no se aporte la información completa, no se podrá garantizar el debate adecuado en el alto tribunal.

El togado ya se había pronunciado sobre el tema en el pasado, explicando que: “no es que esté engavetado (el expediente), ni que se demore por culpa de algún magistrado, en este caso el magistrado sustanciador. Es que mientras no se nos suministre la información correspondiente, no se puede avanzar”.

Las explicaciones del magistrado Ibáñez respondieron a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien, el pasado 11 de agosto, aseguró en sus redes sociales que: “Ibáñez no quiere la ley pensional y lo que espera es aplazarla por miedo a su efecto electoral”.

