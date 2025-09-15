Reforma pensional: piden nuevo plazo para enviar actas a Corte Constitucional

Funcionarios del Gobierno Nacional con la mesa directiva de la Cámara de Representantes dirigida por Jaime Raúl Salamanca en medio de debate de la reforma pensional Foto: Ministerio del Trabajo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de un oficio remitido a la secretaría general de la Corte Constitucional, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián David López (La U), pidió al alto tribunal una prórroga para la presentación de las actas de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio con las que presuntamente se logró subsanar el vicio de trámite de esta iniciativa.

La solicitud se hace luego que el magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, solicitara nuevas pruebas sobre el proceso de las extras convocadas por el Gobierno y en el que se dio aprobación a la ley 2381 de 2024. Según lo expresado por el presidente de la Corte, es necesario dejar claridad sobre la aprobación o no de las actas del 27 y 28 de junio; la fecha de votación de estos comprobantes; los votos exigidos y recogidos para cada sesión en que fueron sometidas a consideración y votación; y la explicación de si persiste algún acta en ser sometida a votación en la Cámara.

Le puede interesar: Actas de reforma pensional ya fueron enviadas a la Corte Constitucional, ¿qué sigue?

En circunstancia, el presidente de la cámara baja solicitó una prórroga mayor para el cumplimiento de esta solicitud realizada por el magistrado Ibáñez, argumentando un “alto volumen de información”. Y es que si bien el pasado 5 de septiembre se remitieron algunos documentos, existen faltantes según lo expresado en el auto del 9 de septiembre.

A expensas de cumplir con los requerimientos, sectores de oposición insisten en que la Corte debe dar concepto negativo sobre la ley pensional, aludiendo por los menos dos nuevos vicios en el trámite de las sesiones extra de junio lideradas por el entonces presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca (Verde).

La argumentación se basa en que la sesión del día 27 de junio contó con una aprobación del orden del día sin quorum decisorio necesario para esta discusión. Además, algunos sectores también apuntan que la convocatoria de estas sesiones extraordinarias también fue viciada, ya que se realizó bajo un comunicado de prensa y no con un fallo y/o auto de la Corte Constitucional.

A través de este oficio el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, pide una prórroga para entregar pruebas sobre votación de actas del 27 y 28 de junio en las que se habría subsanado los vicios de trámite de la reforma pensional. pic.twitter.com/Ueug4d5XwS — SP (@Sebas12Perez10) September 15, 2025

Gobierno insiste en dilaciones

Las medidas adoptadas por el magistrado Ibáñez han causado malestar en el alto gobierno. De parte del presidente Gustavo Petro se han emitido al menos tres pronunciamientos contra el togado, donde especialmente ha señalado que “Ibáñez no quiere la ley pensional y espera es aplazarla por miedo a su efecto electoral”.

Y si bien el magistrado ha sostenido que la discusión de la iniciativa no se ha engavetado, puesto que “mientras no se nos suministre la información correspondiente, no se puede avanzar y en ese sentido no es responsabilidad de nadie”, el ministro Armando Benedetti ha sustentado que Ibáñez “ataca al gobierno”.

Le sugerimos: “Reforma pensional no está engavetada”, presidente de la Corte Constitucional

“Ibáñez está cometiendo acoso y hostigamiento contra el Estado social de derecho, contra los tres millones de viejitos que se beneficiarían con el bono pensional y contra el mismo Gobierno. Cuando yo conocí a Ibáñez, y todavía lo sigo pensando, conocí a una persona inteligente y preparada, pero actualmente las vísceras se lo están comiendo porque resulta que no hace sino atacar y hostigar al Gobierno”, afirmó el jefe de la cartera política de forma reciente.

Sobre la votación, se espera que una vez el presidente de la Cámara, Julián López, el alto tribunal empiece el estudio de estas pruebas, por lo que la implementación de la ley pensional seguiría en suspenso.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.