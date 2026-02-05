Corte Constitucional elige a Paola Meneses como su presidenta para 2026

La nueva presidente de la Corte Constitucional es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una amplia trayectoria en Derecho Público y Corporativo. Foto: Corte Constitu

La magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera fue elegida por la Sala Plena de la Corte Constitucional como presidenta del alto tribunal, mientras que la magistrada Natalia Ángel Cabo asumirá la vicepresidencia, en una designación que, por segunda vez, deja la dirección del alto tribunal en manos de dos mujeres. Ambas iniciarán el ejercicio de sus funciones a partir del próximo 10 de febrero.

La nueva presidente de la Corte Constitucional es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una amplia trayectoria en Derecho Público y Corporativo. Es especialista en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana, además de haber cursado estudios avanzados en Derecho Público en la Universidad Carlos III de Madrid.

A lo largo de su carrera profesional, se ha desempeñado tanto en el sector público como en el privado. Entre otros cargos, fue directora jurídica de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., secretaria general de Redassist S.A., secretaria general de la Federación Nacional de Departamentos, superintendente de Subsidio Familiar, delegada contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General de la Nación y asesora jurídica en asuntos relacionados con servicios públicos.

En 2021, Meneses Mosquera fue condecorada por la Corporación Excelencia en la Justicia con el premio a la “Mejor sentencia en favor de la diversidad e inclusión”. Actualmente, Meneses Mosquera es docente de Derecho Constitucional colombiano en la Pontificia Universidad Javeriana y ha ejercido la docencia en universidades como el Rosario y Sergio Arboleda.

La magistrada también ha realizado aportes relevantes a la justicia en temas como libertad de expresión; derechos de las mujeres cisgénero y transgénero; derechos de los niños, niñas y adolescentes; y derechos de las minorías étnicas y de personas en condición de vulnerabilidad, entre ellas población migrante y víctimas del conflicto armado.

¿Quién es Natalia Ángel, nueva vicepresidenta de la Corte Constitucional?

La magistrada Natalia Ángel Cabo integra la Corte Constitucional desde 2022 y actualmente preside la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, instancia encargada de abordar los problemas estructurales asociados al desplazamiento forzado interno en Colombia.

En su ejercicio como magistrada ha sido ponente de decisiones emblemáticas, entre ellas las sentencias T-123 de 2024, relacionada con desplazamiento forzado y cambio climático; T-232 de 2024, sobre los riesgos de la gestación subrogada transnacional; y T-256 de 2025, sobre moderación de contenidos en redes sociales.

Antes de llegar a la Corte Constitucional, se desempeñó como profesora de planta de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, donde estuvo a cargo de los cursos de derecho constitucional y políticas públicas. En esa institución también fue directora del Departamento de Derecho Constitucional, editora de la Latin American Law Review y fundadora y directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), una iniciativa de derechos humanos enfocada en el trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Además, trabajó en la Cámara de Comercio de Bogotá y actuó como consultora para organismos nacionales e internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Banco Mundial, las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo. En la Corte Constitucional también se desempeñó como magistrada auxiliar y conjuez.

