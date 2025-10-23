Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Corte Constitucional permite a hijos no alimentar a padres que los maltrataron

En un inicio, la norma había establecido que solo los hijos de crianza podían exonerarse de la obligación alimentaria cuando habían sido víctimas de maltrato. Sin embargo, se concluyó que esto generaba una diferencia al excluir a los hijos biológicos y adoptivos.

Redacción Judicial
23 de octubre de 2025 - 05:11 p. m.
La sentencia, en un inicio, solo estaba prevista para los hijos de crianza y había dejado de lado a los hijos biológicos y adoptivos que habían sido víctimas de maltrato, tanto físico como psicológico.
La sentencia, en un inicio, solo estaba prevista para los hijos de crianza y había dejado de lado a los hijos biológicos y adoptivos que habían sido víctimas de maltrato, tanto físico como psicológico.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Corte Constitucional reconoció que todos los hijos, sin importar si son biológicos, adoptivos o de crianza, es decir, aquellos que han sido criados por una familia que no es la biológica, no están obligados a otorgar una cuota alimentaria a sus padres cuando han sido víctimas de maltrato.

La norma, en un inicio, solo estaba contemplada para los hijos de crianza y había dejado por fuera a los hijos biológicos y adoptivos que también hubiesen sido víctimas de maltrato, tanto físico como psicológico.

Vínculos relacionados

Corte Constitucional ordenó a Petro disculparse con periodistas por llamarlas “muñecas de la mafia”
Corte Constitucional ordenó a Miguel Polo Polo disculparse con Madres de Falsos Positivos
Corte Constitucional ordena proteger derechos del pueblo Awá, afectado por derrames de petróleo
Corte Constitucional se pronunció sobre el bienestar de cuidadores de pacientes

Lea: Juzgado ordena a Gustavo Petro retractarse por publicación contra Marta Lucía Ramírez

Sin embargo, la alta corte estableció que “la exoneración del deber de los hijos de prestar alimentos a los padres sustentada en situaciones de maltrato no puede depender del origen familiar y que todos los hijos e hijas merecen la misma protección frente a la violencia”.

Por ello, mediante la sentencia C-412 de 2025, la corte extendió la excepción contemplada en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 2388 de 2024 a los hijos biológicos y adoptivos, concluyendo que, al establecer una medida de protección únicamente para los hijos de crianza, se generaba una diferencia de trato frente a los demás.

Le puede interesar: Demanda de la Procuraduría contra Cancillería por pasaportes fue admitida en Tribunal

Asimismo, la Corte Constitucional recordó que la obligación alimentaria surge de dos condiciones: la primera, la necesidad de quien reclama los alimentos, y la segunda, la capacidad económica de quien debe suministrarlos.

Además, la alta corte estableció que la aplicación de la exoneración alimentaria deberá ser evaluada, en primer lugar, por las autoridades competentes, quienes valorarán cada caso conforme a los principios que rigen la institución de los alimentos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Corte Constitucional

cuota alimentaria

padres

hijos

adoptivos

biológicos

crianza

maltrato

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.