Juzgado ordena a Gustavo Petro retractarse por publicación contra Marta Lucía Ramírez

El Juzgado 66 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro que, en un plazo máximo de 48 horas, se retracte de la publicación realizada en la red social X el pasado 29 de agosto, contra la excanciller y exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez Blanco.

Con el fallo se pretende amparar los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de Marta Lucía Ramírez, por lo que se le ordena al presidente retractarse de su afirmación. En la publicación, el mandatario manifestó: “No, señora excanciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”.

Asimismo, el juzgado instó a Gustavo Petro a abstenerse de hacer publicaciones en redes sociales, medios de comunicación o alocuciones públicas en contra de la exvicepresidenta, “ya que cuenta con los canales institucionales pertinentes para realizar las denuncias que considere ante las autoridades competentes, de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa de esta providencia”.

Además, reconoció que el alcance e impacto de este tipo de publicaciones es mayor al tratarse de un funcionario público de “alto reconocimiento, como el Presidente de la República”, a diferencia de otros usuarios de redes sociales que no cuentan con ese nivel de visibilidad o de influencia.

El comentario realizado por Gustavo Petro tuvo su origen en una entrevista publicada por el medio La FM, en la que Marta Lucía Ramírez cuestionó el apoyo del presidente Petro al régimen de Nicolás Maduro, a quien calificó de dictador, señalando que su respaldo comprometía la estabilidad regional, según detalló el fallo.

A raíz de ello, el mandatario respondió públicamente en su cuenta de X, publicación que alcanzó más de 263.000 visualizaciones, 2.000 reposteos, 7.000 me gusta y 790 comentarios, muchos de los cuales “muchos de los cuales interpretaron literalmente la afirmación presidencial, atribuyendo a Ramírez vínculos con organizaciones criminales, lo que demuestra el impacto reputacional y moral negativo de las declaraciones”.

