La denuncia de Petro sobre un presunto complot en su contra salió de un correo anónimo

Un informe de 15 diapositivas fue la base para que el presidente Gustavo Petro señalara al general Edwin Urrego, ahora excomandante de la Policía de Cali, de participar en un presunto complot que pretendía atentar contra su seguridad y meter drogas en el carro presidencial durante su reciente viaje a Estados Unidos.

Aunque esta es la razón que Petro alegó para retirar a Urrego el pasado 11 de febrero, en el informe solo se hace referencia al presunto complot a partir de un correo anónimo que señala el nombre del alto oficial Urrego, cuando era comandante de la Policía de Barranquilla, y al teniente coronel Óscar Moreno Arroyave.

“En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente Petro y el ministro Armando Benedetti por parte del teniente coronel Óscar Moreno Arroyabe y su comandante de Barranquilla, en el cual con políticos de derecha como Char vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. Favor alertar al presidente debido a que ese señor Moreno Arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo Grate de Bogotá, siendo el enlace (sic)”, dice el anónimo enviado por una persona con el seudónimo de “Paco”.

Aunque el correo no adjuntaba ninguna evidencia, bastó para que organismos de inteligencia presentaran un informe que relaciona a Urrego en un supuesto plan contra el jefe de Estado. En el resto de las 14 páginas de la presentación, las autoridades agregaron un perfil del general Urrego, en el que se destacan sus cargos como enlace de Policía en el Ministerio del Interior; en la Comisión de la Subsecretaría de Policía del Ministerio de Defensa; comandante de Policía de Cundinamarca; subdirector y luego directos de la Dijín de la Policía.

Otra página del documento incluyó una recolección de notas periodísticas con presuntos señalamientos a las gestiones de Urrego, pero que no tienen relación con el presunto complot contra Petro. “El artículo de Semana informa que varios policías, entre ellos el mayor Edwin Mosleider Urrego, brindaron una protección irregular a la pastora María Luisa Piraquive durante su comparecencia ante la Fiscalía en 2014. El hecho generó controversia”, se lee en un recuadro.

En esas diapositivas también quedó consignado otro artículo en el que se relacionaría a Urrego, cuando era director de la Dijín, con Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, conocido como el “zar del contrabando”. La nota habla de la denuncia de un patrullero sobre presuntas “interferencias internas y corrupción en la investigación contra ‘Papá Pitufo’, respaldadas por un audio que involucra a un alto oficial, luego director de la Dijín”.

Frente a los señalamientos contra el teniente coronel Óscar Moreno Arroyave, según la presentación, “tuvo vínculos con funcionarios del grupo ORAN en la Dijín, de acuerdo a información recolectada con personas que laboraron, señalaron al oficial con posibles actos de corrupción relacionados con pagos irregulares de recompensas junto al señor general”.

En las siguientes páginas, que continúan sin tener relación con el presunto complot contra Petro, el informe cita notas de medios de comunicación, esta vez sobre las presuntas hipótesis de la salida del general Urrego como comandante en Barranquilla y su llegada a la dirección del Departamento de Policía en Cali. Estas noticias hablan sobre las presuntas presiones del ministro del Interior, Armando Benedetti, para que se hiciera el relevo del oficial.

En entrevistas, el general Urrego habló sobre ciertas situaciones que se presentaron con el ministro Benedetti cuando trabajaba en Barranquilla. Una de ellas, la orden de la Corte Suprema de Justicia de realizar un allanamiento a la casa del ministro en noviembre de 2025 y el sobrevuelo de drones en su propiedad, que, de acuerdo con Urrego, se trataba de drones recreativos.

No obstante, el oficial aseguró que esas no fueron las únicas molestias expresadas por Benedetti y dijo que “se presentaron otras situaciones particulares donde se actuó al derecho, y hago lo que me corresponde de acuerdo a la ley y muchas veces ciertas cosas incomodan”. De acuerdo con Urrego, estos episodios “en su momento fueron tratados institucionalmente”, aunque “independientemente de que fueron aclaradas, sí generaron algún tipo de incomodidad”.

El informe de inteligencia también hace una referencia, sin mayor profundidad, a la captura del jefe de las disidencias, alias “Calarcá“, ocurrida el 23 de junio de 2024 y en la que la Policía incautó un centenar de informaciones y dispositivos electrónicos que probarían la relación del jefe criminal con funcionarios del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La única relación con el general Urrego surge de que ese material fue recuperado y posteriormente entregado a la Fiscalía en momentos en que él se desempeñaba como subdirector de la Dijín. Sin embargo, no queda clara cuál es la relación entre ese episodio y el supuesto complot contra Petro.

De esos equipos incautados, la Policía extrajo información que señalaba al director de Inteligencia de la DNI, Wilmer Mejía, y al general Juan Miguel Huertas como presuntos colaboradores de esas disidencias para montar una presunta empresa de seguridad para que hombres armados pudieran movilizarse.

Hacia la última página, luego de una recolección de notas de prensa, el informe concluye que “no se descarta la posibilidad de que estas personas (los oficiales Urrego y Moreno) pudieran haber sido abordadas por algunas agencias extranjeras, con el posible propósito de ser utilizadas para determinados fines (el complot contra Petro)”.

El informe advierte, en ese sentido, que debería evaluarse si la cercanía del oficial con determinados círculos políticos, desde el comienzo de su carrera en la Policía, pudo haber sido utilizada para la eventual comisión de conductas de carácter delictivo. Y su última conclusión es que “no se descarta que la información difundida tenga un propósito negativo en contra de los oficiales, posiblemente motivada por supuestos casos de maltrato de algunos de ellos hacia sus subalternos, aprovechando la autoridad de sus cargos”.

Mientras el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que en los próximos días adelantarán la recopilación de información sobre este caso, la cual será analizada en una Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), lo cierto es que, hasta ahora, la salida del general Urrego por un presunto complot fue determinada basándose en un correo anónimo.

