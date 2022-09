Corte se inhibió de abrir investigación contra exrepresentante Margarita Restrepo

Corte se inhibe de abrir investigación en contra Margarita Restrepo Foto: Twi

La expresentante a la cámara, Margarita Restrepo, a quien no le alcanzaron los votos para ocupar nuevamente una curul en el Congreso, salió bien librada de una indagación que reposaba en la Corte Suprema de Justicia por cuenta de una denuncia que presentaron más de 18 personas en contra de militantes y miembros de la campaña electoral de la política antioqueña. El alto tribunal no la investigará.

Restrepo estuvo en la palestra porque tres personas que militaban en su campaña para llevarla por segunda vez al Congreso, en febrero de 2018, ofrecieron en venta viajes a San Andrés, así como también tablets y televisores a precios cómodos. Situación que, además, de que incumplieron, la realizaron previo o posterior a reuniones políticas a nombre de la exrepresentante.

Lo que trascendió en la indagación es que Alejandro Cuartas Rodas, uno de los que fue denunciados, lideraba ese tipo de reuniones políticas, e iniciativas que terminaban vinculando situaciones de campaña electoral. No obstante, el magistrado de la Sala de Instrucción, Francisco Farfán le expuso con su proyecto de fallo que la política no tuvo relación con ese tipo de situaciones por lo que no era necesario avanzar con una investigación formal.

“La Sala no obtuvo elementos de convicción que acreditaran probatoriamente la injerencia o participación de Margarita María Restrepo en el entramado”, dijo la Corte y añadió que ni en el marco de los comicios llevados a cabo el pasado 11 de marzo, ni en campaña política “se logró alcanzar a identificar el conocimiento mínimo respecto de la autoría o participación de la investigada”, resaltó el fallo de más de 50 páginas.

Lo que sí halló en la investigación es que Cuartas Rodas, en algunas ocasiones, “ha recurrido a cierto modus operandi o patrón de conducta, a fin de obtener provecho personal de diferentes maneras, por medio de la utilización del nombre de líderes políticos regionales en el departamento de Antioquia, sin el conocimiento ni autorización de estos, situación que, al parecer, se habría repetido en perjuicio de Margarita Restrepo Arango”.

Así las cosas, la Corte dijo que “debe resaltarse que a pesar de la copiosa actividad probatoria en la presente actuación, no se cuenta con elementos suasorios que permitan constatar la autoría o participación de Margarita Restrepo Arango en las conductas punibles de corrupción de sufragante y constreñimiento al sufragante, ni siquiera a título de cómplice, pues no existe evidencia de que conociera los ofrecimientos que Cuartas Rodas realizaba”.

