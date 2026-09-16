Corte Suprema acusa al senador Álex Flórez por presunta violencia intrafamiliar

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El senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, está a un paso de ir a juicio en la Corte Suprema de Justicia por un caso de violencia intrafamiliar en contra de su expareja. En la tarde de este miércoles 16 de septiembre, la Sala de Instrucción del alto tribunal, que venía investigándolo desde 2024, lo acusó por el delito de violencia intrafamiliar agravada.
El caso por el que está a punto de ir a juicio está relacionado con los actos de violencia de los que habría sido víctima su expareja sentimental entre 2020 y 2021. Según las denuncias, su…
El caso por el que está a punto de ir a juicio está relacionado con los actos de violencia de los que habría sido víctima su expareja sentimental entre 2020 y 2021. Según las denuncias, su entonces pareja habría sido víctima de violencia verbal y física.