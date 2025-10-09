Cierran investigación contra Angélica Lozano por presuntos pagos irregulares del Metro

Desde mayo de 2024, la Corte Suprema había abierto una indagación preliminar contra Angélica Lozano, senadora del Partido Verde. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió archivar la investigación que se adelantaba contra la senadora Angélica Lozano, luego de analizar la compulsa de copias enviada por la Fiscalía General de la Nación en el marco de un proceso por presuntos actos de corrupción relacionados con la adjudicación del contrato del Metro de Bogotá.

El caso se originó a partir de interceptaciones telefónicas en las que el nombre de la congresista fue mencionado como presunta destinataria de pagos indebidos vinculados a ese megaproyecto. Sin embargo, tras la evaluación de las pruebas recaudadas, la Corte concluyó que no existe evidencia que demuestre su participación o vinculación con los presuntos pagos.

El origen del proceso

Desde mayo de 2024, la Corte Suprema había abierto una indagación preliminar contra Angélica Lozano, tras recibir en septiembre de 2023 una compulsa enviada por la Fiscalía. El documento mencionaba a la senadora en medio de un caso sobre supuestas irregularidades en la financiación de su campaña política al Senado por el Partido Verde.

Las pesquisas surgieron a raíz de una serie de interceptaciones telefónicas en las que se escuchaban conversaciones entre José Joaquín Silva Ardila, exempleado del Ministerio de Transporte, y un ciudadano chino identificado como William o Dong.

En esos audios, realizados entre enero y marzo de 2022, se hablaba de presuntos pagos de coimas por más de COP 10.000 millones, de los cuales, según una publicación de la Revista Semana, unos COP 6.000 millones estarían destinados “a los verdes” para financiar campañas políticas a cambio de contratos en la megaobra.

Tanto Angélica Lozano como la entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López, resultaron mencionadas en los documentos. En su momento, ambas rechazaron públicamente esas versiones y aseguraron que se trataba de un “montaje” sin fundamento.

