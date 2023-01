Corte Suprema cita a Gustavo Bolívar por denuncias sobre trata en el Senado

El senador también deberá acudir a citas ante la Fiscalía y Procuraduría. Foto: EFE - Carlos Ortega

Para el próximo miércoles 18 de enero quedó formulada la cita del exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Esto, para ampliar las declaraciones que entregó sobre una supuesta red de trata de mujeres en el interior del capitolio. Bolívar afirmó que varios senadores de la república entregaban contratos a mujeres a cambio de favores sexuales.

Las declaraciones del exsenador del partido de gobierno fueron reveladas en una exclusiva con la revista Semana; allí, Bolívar afirmó que cuatro mujeres le denunciaron estos hechos en los que las mujeres eran “esclavizadas sexualmente con contratos de prestación de servicios de dos o tres meses”, afirmó el exsenador. Además, aseguró que en esta red de trata participaban, además de los senadores, otros funcionarios del legislativo.

“Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho. Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, afirmó ante ese medio.

Además, el excongresista afirmó que no había revelado estos hechos porque las mujeres involucradas no han querido participar como testigos y denunciar. “Yo se la conté a varias personas, pero el problema es que ellas no han querido dar públicamente la cara porque están casadas. El esposo no sabe lo que les toca hacer; a otras les da miedo que el novio las deje; otras tienen el temor de que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado”, aseguró Bolívar.

De manera posterior a las declaraciones en esta entrevista, Gustavo bolívar aseguró que este lunes y martes, 16 y 17 de enero, acudirá ante la Fiscalía y la Procuraduría para entregar información sobre el caso que no comprometa la integridad de las víctimas. Además, afirmó que desde el 2018 lleva realizando acciones para visibilizar el problema en los pasillos del capitolio. Bolívar aseveró que pusieron varios carteles que dictaban “No estás sola” buscando apoyar a las víctimas.

Ahora, por tratarse de denuncias contra miembros de la rama legislativa, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema citó al exsenador del Pacto Histórico para que entregue toda la información que tenga sobre este caso. “Sobre todo por mi compromiso con ellas, que no tienen las garantías ante el poder que ostentan los agresores. No obstante, haber hecho públicas estas denuncias de tiempo atrás, las autoridades por fin deciden actuar y me quieren entrevistar”, afirmó Bolívar ante Semana.

