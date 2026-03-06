Publicidad

Corte Suprema cita a indagatoria al congresista David Racero por caso Fruver

El congresista y expresidente de la Cámara de Representantes David Racero fue citado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por presuntamente usar integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para apoyar un negocio familiar de frutas y verduras.

Redacción Judicial
06 de marzo de 2026 - 01:47 p. m.
El congresista David Racero será escuchado el próximo lunes 9 de marzo en el despacho del magistrado César Reyes.
Foto: Mauricio Alvarado
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al congresista David Racero, expresidente de la Cámara de Representantes, quien será escuchado el próximo lunes 9 de marzo, a las 8:30 a. m. El hombre es investigado por presuntamente haber destinado a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a apoyar un negocio familiar de frutas y verduras en el barrio Villa Luz, en Bogotá, en actividades que no estarían relacionadas con su labor legislativa.

Además, Racero, quien pertenece al partido político del Pacto Histórico, habría obligado a sus trabajadores a que consignaran parte de sus salarios a la cuenta bancaria personal del político. El caso es liderado por el magistrado César Augusto Reyes. Tras un reciente fallo del Consejo de Estado por hechos similares, Racero recalcó su inocencia en estos procesos.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

