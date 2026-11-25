Los hechos están relacionados con irregularidades en contratos para el suministro de víveres destinados a garantizar la alimentación de los estudiantes de los establecimientos educativos del…

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a más de ocho años de prisión a Wilsson Ladino Vigoya, exgobernador del departamento del Vaupés. La decisión se tomó al hallarlo responsable, en calidad de coautor, del delito de peculado por apropiación en favor de terceros, agravado y cometido en la modalidad continuada.

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Los hechos están relacionados con irregularidades en contratos para el suministro de víveres destinados a garantizar la alimentación de los estudiantes de los establecimientos educativos del departamento del Vaupés. Según la Corte Suprema, a través de estos contratos se pagaron a los contratistas sumas superiores a los precios que se manejaban en el mercado.

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De acuerdo con la Sala, los precios de los contratos se fijaron tomando como referencia valores de adquisiciones anteriores, sin que hubiera documentos que demostraran que esos montos correspondían a los costos reales de los bienes en 2004. A esto se sumó la falta de estudios para establecer la conveniencia y oportunidad de los precios.

La Corte Suprema señaló que tampoco se encontraron las actas de inicio y liquidación de los contratos. A esto se sumaron “las discordancias en los documentos presupuestales, las inconsistencias en las garantías y otras anomalías en la documentación de los procesos de selección”, que, según la Sala, terminaron facilitando el pago de sumas superiores al costo de los bienes adquiridos.

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