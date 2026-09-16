Corte Suprema confirma condena contra Germán Olano por carrusel de la contratación

La Sala Penal de la Corte revisó el recurso de apelación presentado por la defensa del excongresista Olano Becerra y confirmó la condena por el delito de interés…

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena en contra del excongresista del Partido Liberal Germán Olano, por su participación en el llamado carrusel de la contratación de Bogotá. El alto tribunal revisó una solicitud hecha por el político y encontró que tuvo responsabilidad en irregularidades en contratos para la construcción de la Fase III de TransMilenio de la calle 26.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La Sala Penal de la Corte revisó el recurso de apelación presentado por la defensa del excongresista Olano Becerra y confirmó la condena por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Concretamente, se investigaron las irregularidades del contrato número 137 de 2007 de construcción de la Fase III de TransMilenio, Grupo IV.

Publicidad

De acuerdo con lo encontrado por el alto tribunal, el congresista realizó gestiones para la adjudicación de obras a un grupo de contratistas a cambio de beneficios económicos. Por esos hechos, Olano Becerra se acogió a sentencia anticipada por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y enriquecimiento ilícito.

La Sala Penal determinó que el caso contra el político no prescribiría y que tampoco se le violaron los derechos fundamentales , pues los dos primeros delitos por los que fue condenado. El alto tribunal determinó también que, contrario a lo que decía la defensa de Olano Becerra, la condena de la Sala Especial de Primera Instancia no se tomó sobre una única fuente testimonial.

Por el contrario, dice la Sala Penal, hubo varias declaraciones, documentos del proceso licitatorio, información financiera, soportes de pago y de la grabación incorporada al expediente, para tomar la decisión. Esos elementos, dice la Corte, se articulan y corroboran entre sí, «y sustentan razonadamente la hipótesis delictiva planteada en la resolución de acusación en este caso”.

Las pruebas, evaluadas en conjunto, le permitieron a la Corte concluir que Olano Becerra «realizó un aporte funcionalmente relevante a la ejecución del acuerdo ilícito, no solo al facilitar el contacto entre integrantes del Grupo Nule y el contratista Héctor Julio Gómez González, sino también al participar en las exigencias económicas asociadas al contrato y al intervenir posteriormente para favorecer la ejecución de la obra y el cumplimiento de los compromisos adquiridos».

En enero de este año, cuando la Sala de Primera Instancia lo condenó, se encontró Olano Becerra “participó en reuniones en las que se acordó que se le pagara un soborno de COP 1.750 millones para interferir en la adjudicación de la Fase 3 de Transmilenio para la calle 26 de Bogotá” en 2007. El carrusel de la contratación, en el que la justicia ya dejó claro que Olano Becerra sí participó, fue un escándalo de corrupción en Bogotá en el que participaron funcionarios públicos y empresarios durante la administración de Samuel Moreno Rojas (2008-2010).

Por estos hechos, los empresarios Miguel, Manuel y Guido Nule fueron acusados de falsificar documentos y de pagar sobornos para ganar contratos de construcción de la tercera fase de TransMilenio y del mantenimiento de la malla vial de sur y suroriente de Bogotá. La primera, justamente, la contratación por la que fue condenado Olano Becerra.

Los empresarios, que son primos, aceptaron que el dinero que recibían como anticipos de los contratos no se usaron en la construcción de las obras, sino que los desviaron a las empresas de su conglomerado empresarial. Además, acusaron al exalcalde Moreno y a su hermano, el exsenador Iván Moreno, de liderar una red de corrupción en la ciudad que entregaba las licitaciones de obras a cambio de comisiones a contratistas. Ambos fueron condenados por la justicia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.