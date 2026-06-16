Corte Suprema confirma sentencia contra exgobernador Juan Carlos Abadía por corrupción

Los hechos ocurrieron en el año 2010, cuando Juan Carlos Abadía era gobernador del Valle del Cauca. Foto: REVISTA SEMANA

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena en contra de Juan Carlos Abadía Campo, exgobernador del Valle del Cauca, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. El caso está relacionado con un desvío de recursos destinados a dotar bibliotecas escolares.

Los hechos ocurrieron el 29 de enero del 2010, cuando el entonces gobernador Juan Carlos Abadía; su secretario de Educación; Eiber Gustavo Navarro Piedrahita; y Luz Delly Martínez Cárdenas, representante legal de la Fundación Calimío, firmaron un convenio para dotar 40 bibliotecas públicas de escuelas y colegios en varios municipios del Valle del Cauca.

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El valor del contrato fue de COP 1.072 millones, de los que la Gobernación del Valle aportaría COP 1.000 millones y la Fundación Calimío COP 72.000 millones. La entrega de los textos escolares se subcontrató con la Fundación Calimío, Ediciones Alfa y Omega y Editorial La Clave del Saber, firmas que, según la Corte, se apropiaron de al menos COP 817 millones en sobrecostos.

La sentencia señala que la contratación para dotar las bibliotecas del departamento estuvo plagada de irregularidades, como haberse apoyado en una normatividad que no correspondía, no elaborar estudios previos serios para la contratación, no haber publicado la licitación en el Secop y no haber verificado la idoneidad de la Fundación Calimío para ejecutar el contrato.

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“En consecuencia, el entonces gobernador Juan Carlos Abadía Campo transgredió dolosamente los principios de la administración pública consignados en el artículo 206 de la Constitución Política y los principios rectores de la contratación estatal, entre ellos, los de economía -planeación-, transparencia -selección objetiva- y responsabilidad”, dice la sentencia.

El proceso en contra de Juan Carlos Abadía inició en marzo 2017, cuando fue imputado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. El 15 de agosto de 2018 llegó a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, instancia ante la cual fue acusado y juzgado. Finalmente, el 20 de noviembre de 2023 fue declarado culpable y condenado a 21 años de prisión.

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