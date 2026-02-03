Corte Suprema deja en firme medida de aseguramiento contra Andrés Calle por caso Ungrd. Foto: Óscar Pérez

El expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, seguirá en la cárcel mientras avanza el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por el cual está siendo investigado por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado. Así lo confirmó la Corte Suprema de Justicia en un reciente pronunciamiento.

La Sala Especial de Primera Instancia de ese alto tribunal dejó en firme la medida de aseguramiento luego de estudiar la solicitud de revocatoria que presentó la defensa de Calle, argumentando, entre otras cosas, que no había mayor riesgo de que el procesado continuara en las conductas por las que se le investiga.

En su postura, la Corte dejó claro que, en efecto, la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario tiene como único propósito recluir al investigado por constituir un peligro para la sociedad. En ese sentido, el alto tribunal ordenó no revocar la medida de aseguramiento impuesta, y aclaró que contra dicho fallo se podrán presentar recursos de reposición y apelación.

En consecuencia de la reciente decisión de la Corte Suprema, Andrés Calle seguirá recluido en La Picota, donde permanece recluido hasta que avancen las investigaciones en su contra por el escándalo de corrupción que lo salpicó.

“Pese a la renuncia como congresista y militante del Partido Liberal de Andrés Calle, la base principal para sustentar el peligro para la comunidad como finalidad de la medida de aseguramiento impuesta, continúa vigente, por lo tanto, no es procedente revocar la misma, ni mucho menos entrar a realizar juicios de proporcionalidad cuyos sustentos facticos principales no han sufrido cambios a la fecha”, agregó la Corte retomando lo expuesto en otro pronunciamiento del 2025.

Para ese momento, el alto tribunal insistió en que a Calle se le impuso la medida de aseguramiento “bajo un análisis extenso y detallado principalmente de los testimonios de López Martínez y Pinilla Álvarez con el respectivo componente del principio de corroboración periférica, referido al examen de otros medios de conocimiento que confirmen aspectos fundamentales de sus afirmaciones”. Por eso, dice la decisión, no fue una medida tomada a la ligera, como lo quería hacer ver la defensa del congresista.

El caso contra Andrés Calle e Iván Name por corrupción en la Ungrd

De acuerdo con las investigaciones, los excongresistas Andrés Calle e Iván Name habrían recibido coimas de $4.000 millones para mover iniciativas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.

De acuerdo con las pesquisas en contra de los políticos, a Iván Name se le habrían entregado $3.000 millones, mientras que Calle habría recibido $1.000 millones. Según testimonios como el de Sneyder Pinilla, exdirectivo de la Ungrd, las entregas del dinero se habrían realizado entre septiembre y octubre de 2023, luego de varias reuniones en las que también habrían participado Olmedo López, entonces director de la Ungrd; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, quien también se encuentra en prisión por este caso.

