Judicial

Corte Suprema deja en firme orden de captura contra Carlos Ramón González por caso Ungrd

La Corte Suprema de Justicia negó en segunda instancia la tutela interpuesta por Carlos Ramón González, investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Ungrd. El exfuncionario del gobierno Petro buscaba que se levantara la medida de aseguramiento en su contra.

Redacción Judicial
28 de octubre de 2025 - 04:43 p. m.
La Corte Suprema concluyó, en segunda instancia, que no se advertía la vulneración de los derechos fundamentales invocados ni la existencia de un perjuicio irreparable, por lo que negó el amparo solicitado.
Foto: EFE - Alexa Rochi
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la tutela presentada por el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, con la que buscaba que se levantara la medida de aseguramiento en su contra por los presuntos delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Esto, en el marco de su presunta participación en el escándalo por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El alfil del petrismo, prófugo de la justicia, alegó que la medida de aseguramiento dictada por el Tribunal Superior de Bogotá vulneraba sus derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa. No obstante, al analizar su solicitud, la Corte Suprema concluyó, en segunda instancia, que no se advertía la vulneración de los derechos fundamentales invocados ni la existencia de un perjuicio irreparable, por lo que negó el amparo solicitado.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

