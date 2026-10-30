Corte Suprema deja en pie absolución del exgobernador de Arauca José Zúñiga por 16 contratos

La sentencia, con ponencia del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, resolvió la apelación de la Fiscalía contra el fallo de primera instancia, que había absuelto a Zúñiga en octubre de 2023. El…

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la absolución de José Rafael Zúñiga Castañeda, quien fue gobernador encargado de Arauca durante ocho días en 2006 y era investigado por firmar 16 contratos sin los estudios previos exigidos por la ley. Con esta decisión, el proceso penal, que duró casi dos décadas, queda cerrado.

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La sentencia, con ponencia del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, resolvió la apelación de la Fiscalía contra el fallo de primera instancia, que había absuelto a Zúñiga en octubre de 2023. El delito que se le imputaba era el de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

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Zúñiga, quien en ese momento era secretario de Educación del departamento, fue designado gobernador encargado de Arauca entre el 25 de enero y el 1 de febrero de 2006. El 27 de enero firmó 16 contratos: dos órdenes de prestación de servicios y 14 contratos de consultoría e interventoría. Estos últimos estaban relacionados con la supervisión de obras de acueductos, vías, infraestructura sanitaria y centros educativos en municipios como Fortul, Saravena, Tame, Cravo Norte, Arauquita y Arauca.

Según la Fiscalía, la mayoría de esos contratos no contaba con estudios previos independientes o los documentos se elaboraron después de su firma.

Al apelar la decisión de primera instancia, el ente acusador sostuvo que el exfuncionario sabía que estaba incumpliendo la norma. Argumentó que, por su experiencia como secretario de Educación y por haber asumido el despacho del gobernador en 12 ocasiones anteriores, debía conocer las exigencias de la Ley 80 de 1993, que regula la contratación estatal.

Agregó que, ese mismo día, Zúñiga firmó otros cuatro contratos de interventoría que sí tenían estudios previos individuales. Para la Fiscalía, esto demostraba que conocía el requisito y decidió ignorarlo en los otros 16 contratos.

Al estudiar el caso, la Corte coincidió en que sí hubo una falla objetiva: los contratos de interventoría eran autónomos y necesitaban sus propios estudios previos. Sin embargo, concluyó que ese incumplimiento no bastaba para condenar, porque el delito exige dolo; es decir, que la persona sepa que está violando la norma y quiera hacerlo.

Los magistrados encontraron que Zúñiga actuó convencido de que su conducta era legal, lo que se conoce como error de prohibición invencible. Para llegar a esa conclusión, la Sala se apoyó en cuatro razones. La primera fue el perfil profesional de Zúñiga, licenciado en Química y docente, sin formación en derecho ni en contratación estatal.

La segunda razón fue una interpretación equivocada de la norma que estaba extendida en la Gobernación. “La sentencia reconoció que para el procesado y los funcionarios de la gobernación de Arauca que participaron en los trámites contractuales objeto de reparo, era permitido suscribir los de interventoría sobre los estudios previos realizados para los contratos de obra. Así lo pensaban porque se trataba de contratos derivados de las obras ejecutadas con recursos de regalías”.

De acuerdo con la Sala, “este convencimiento se justificó a partir de una interpretación equivocada del literal b, del artículo 14 de la Ley 756 de 2002, que establece que el 5% de los dineros de regalías deberán invertirse en las interventorías a las obras que se hacen con esos recursos”.

La tercera razón fue el visto bueno de la Oficina Jurídica. El manual de funciones obligaba a esa dependencia a revisar la legalidad de los documentos antes de enviarlos a la firma del gobernador. Todos los expedientes que firmó Zúñiga tenían esa revisión, además de anotaciones que certificaban la existencia de estudios previos.

“En cuanto a los tres contratos en los cuales los estudios previos se elaboraron con posterioridad a su suscripción, se demostró que el acusado actuó bajo el convencimiento de que los requisitos para su firma estaban satisfechos. Estos contratos habían superado las etapas precontractuales a través de las diferentes secretarías y la Oficina Jurídica de la gobernación. Además, al momento en el que iban a ser firmados por el acusado, se le informó por parte de la dependencia a cargo del trámite legal, que cumplían todos los requisitos exigidos por la ley”, se lee en la decisión.

Por último, la Corte tuvo en cuenta el contexto del encargo. Zúñiga firmó los contratos durante un breve periodo para dar trámite a la gestión administrativa, confiando de buena fe en los conceptos de los abogados de la entidad. La Sala precisó que no se puede atribuir responsabilidad automática a un servidor público por el solo hecho de ocupar un cargo o por su nivel educativo.

Para sustentar este punto, citó una declaración del exgobernador: “Los periodos de encargo eran de 2 o 3 días y lo único que hice fue firmar los actos administrativos que estaban en trámite con el único objeto de dar impulso a la administración, y con la firme convicción de que mi conducta no contrariaba la Constitución ni las normas vigentes para esos temas de contratación estatal”.

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