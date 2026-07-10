Corte Suprema niega la libertad condicional al exmagistrado Jorge Pretelt

Para la Corte, el comportamiento de Pretelt Chaljub produjo una grave afectación a la confianza pública. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia confirmó, en la tarde de este 10 de julio, la decisión de negar la libertad condicional a Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, exmagistrado de la Corte Constitucional, condenado a seis años de prisión por el delito de concusión.

Según explicó la Sala, Pretelt Chaljub ya cumplió con el tiempo mínimo de la pena requerido para solicitar el beneficio, equivalente a las tres quintas partes de la condena, y también acreditó buen comportamiento durante su permanencia en prisión. Además, de acuerdo con la decisión, el exmagistrado cuenta con el apoyo de su familia y con un concepto favorable emitido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Lea: “La Constitución no puede ser el traje a medida del gobernante”, magistrada María G. Ábalos

Pese a ello, la Corte Suprema explicó que la libertad condicional “no constituye una consecuencia automática del cumplimiento del requisito temporal ni de la concurrencia de circunstancias favorables durante la ejecución de la pena”. En la decisión, la Sala señaló que la ley exige una valoración integral de la gravedad y las circunstancias de la conducta punible, así como de otros elementos relevantes, antes de conceder ese beneficio.

En su valoración, la Sala destacó que la conducta por la cual fue condenado el exmagistrado consistió en solicitar COP 500 millones a cambio de obtener una decisión favorable en una acción de tutela promovida por Fidupetrol, entidad financiera colombiana dedicada a la administración de recursos y negocios fiduciarios. Según la Corte, Pretelt Chaljub “instrumentalizó para ello su investidura como magistrado de la Corte Constitucional”.

Más noticias judiciales: Expresidente Uribe señala que su hermano Santiago cumplirá condena en guarnición militar

En ese sentido, la Corte Suprema concluyó que el comportamiento de Pretelt Chaljub produjo una grave afectación a la confianza pública y a la imagen institucional de la administración de justicia. Asimismo, la Sala señaló que, aunque se evidencian avances positivos, “el tratamiento penitenciario aún no alcanza un grado de consolidación suficiente para concluir que se han cumplido plenamente los fines de prevención especial y reinserción social, razón por la cual la ejecución efectiva de la sanción requiere un mayor progreso”.

Por ello, la Sala Especial de Primera Instancia confirmó la decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Montería y mantuvo la negativa de concederle la libertad condicional al exmagistrado. Pretelt Chaljub fue capturado el 6 de mayo de 2023 en Montería (Córdoba). Ese mismo día, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años de prisión en su contra, al ratificar la sentencia emitida en 2019.

ara conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.