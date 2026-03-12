Crisis en Aracataca: Ejército detalla operación tras combates entre Clan del Golfo y ACSN

El general Carlos Carrasquilla Gómez detalló que las tropas están desplegadas en la zona de Sabanas de Gobierno para proteger a la población que permanece en la zona y dar con la ubicación de los jefes de los grupos criminales que se disputan la Sierra Nevada. Foto: Ejército

Desde hace tres semanas comenzaron los combates intermitentes entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en zona rural de Aracataca (Magdalena). Desde finales de febrero, organizaciones de derechos humanos denunciaron la crisis humanitaria que mantiene a indígenas de la comunidad arhuaca confinados y siendo utilizados por los grupos como “escudos humanos”.

En un comunicado del 8 de marzo, la Defensoría del Pueblo pidió a las estructuras detener hostilidades para permitir el ingreso de un corredor humanitario para evacuar a la comunidad indígena y a los cuerpos de tres personas que murieron en medio de la confrontación. Dos de las víctimas eran un niño de 6 años y un adulto mayor de 92.

En entrevista con El Espectador, el general Carlos Carrasquilla Gómez, comandante de la Primera División del Ejército que tiene jurrisdición en Magdalena, habló sobre los detalles de la operación aérea en la que fueron evacuadas 14 personas heridas, el pasado 10 de marzo, por medio de siete aeronaves de la Fuerza Aeroespacial.

Pese a las denuncias de la Defensoría de que también habrían civiles asesinados, las autoridades reportan que ningún cuerpo, hasta ahora, ha sido encontrado en el área. El comandante detalló que las tropas ya están desplegadas en la zona de Sabanas de Gobierno para proteger a la población que continúa allí y dar con la ubicación de los jefes de los grupos criminales que se disputan la Sierra Nevada.

Luego de combates intermitentes que desplazaron a más de 46 familias y afectaron tanto a niños como personas mayores ¿Cuál es el diagnóstico de seguridad actual en Aracataca?

Hemos venido realizando operaciones en la Sierra Nevada desde hace varias semanas. Tuvimos unos combates en un corredor donde las ACSN estaban ubicadas y logramos sacarlos de ahí, pero desafortunadamente perdimos un soldado. Hace un mes entramos a proteger a las comunidades indígenas, que fue la primera parte de la operación.

El domingo tuvimos un consejo de seguridad con los gobernadores indígenas y la gobernadora de Magdalena, María Margarita Guerra, que ha estado pendiente de todo lo que estamos haciendo. En ese consejo nos hablaron de unos fuertes combates, de personas heridas, de muertos. Iniciamos un planeamiento en tiempo restringido, porque estamos en medio del Plan Democracia. Sacamos a las tropas muy rápido y, sin descanso, iniciamos esta operación Marcos, que tiene dos objetivos principales.

El primero, proteger a las comunidades y evitar que estos actores ilegales hicieran más daños en la comunidad del resguardo. Los actores que supuestamente estaban en confrontación son el Clan del Golfo, de alias “Henry”, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, del comando Flash o 200.

El 10 de enero, siete aeronaves de la Fuerza Aeroespacial entraron al área de Sábanas de Gobierno. Allí evacuamos a 14 personas, de las cuales ninguna viene con una afectación grave. Una persona tiene una fractura en un brazo, otras tenían unas esquirlas, parece como de piedras o de madera, pero todas están bien, ninguna con afectación en órganos primarios. Las tropas tampoco han encontrado muertos. No hemos encontrado ni una sola persona muerta y esperamos que no encontremos a nadie.

Pero la misma Defensoría del Pueblo denunció que había tres muertos de la comunidad, entre estos un menor de seis años y un adulto mayor de 92.

Tal vez haya sido una mala información, porque de todas formas esta área es inhóspita, muy lejana y de muy complejo ingreso, y por eso la información llega fragmentada. Entonces no hay comunicaciones en el sitio; los gobernadores indígenas se comunican a través de otros. Ellos hablan en su lengua y nosotros llevamos traductores para poder entender bien dónde está la confrontación, y las tropas están desplegadas en este momento.

Nos vamos a quedar allá. Va a ser una operación completamente sostenida en el tiempo para proteger a las comunidades indígenas y evitar que estos grupos al margen de la ley vuelvan a afectar estas comunidades.

El comandante del Ejército, el general Royer Gómez, también mencionó la denuncia de que había tres personas muertas en una rueda de prensa del 10 de marzo.

Por ahora no hemos encontrado a nadie. Tengo entendido que el alcalde de Aracataca se pronunció ayer y dijo lo mismo. Hay informaciones parciales y fragmentadas, pero realmente no hemos encontrado los cuerpos de esas personas. La operación va a continuar; nos estamos acercando a los lugares donde supuestamente pueden estar. Una vez estemos allí y se tenga información clara de las tropas, informaremos a los medios.

Creo que estamos muy cerca de llegar, tal vez en las próximas 24 horas. Resalto que es un sitio supremamente complejo de llegar, empinado, y las tropas van avanzando con todas las medidas de seguridad. Nos habían dicho que había campos minados; no hemos encontrado ninguno, pero eso demanda un procedimiento muy especial en el nivel táctico, en el que se debe asegurar cada paso.

General, ¿y el plan es encontrar a los jefes criminales?

Se continúa con una operación ofensiva y es justamente neutralizar estas organizaciones al margen de la ley, que solo quieren sembrar terror y son criminales. Es muy triste que a las comunidades que viven allá, que quieren vivir en paz, estos grupos se metan a confrontarse, y todo por las rentas ilícitas.

Este es un momento muy importante para las Fuerzas Militares, porque lo que lograron las tropas fue entrar en tiempo récord, salvar a las personas y acompañar a la comunidad. Eso es lo que quiere el alto gobierno. Estamos cumpliendo con la intención del mando y las tropas ya están en el sitio, que es lo más importante.

La crisis de seguridad en la Sierra Nevada ya había sido alertada en dos ocasiones por la Defensoría. ¿Desde el Ejército estaban trabajando en un plan para responder a ellas?

Tengo poco tiempo en esta división, pero desde el primer día que llegué tengo clarísimo que hay que entrar a la sierra a proteger a las comunidades. Hay un esfuerzo muy grande que venía desde el año pasado. El general Gómez tiene muy claro lo que pasa acá y las órdenes son entrar a esas áreas y proteger a la comunidad, lo primero.

Nosotros ingresamos y ahí fue donde perdimos un hombre en una operación que cortó ese corredor de movilidad, y seguramente, buscando cómo nosotros nos desviamos, hicieron todo esto. No obstante, la situación de gravedad que nos motivó actualmente no se está presentando, pero permanecemos allá.

¿Qué mensaje le envía a las comunidades indígenas y campesinas que hoy están preocupadas por el aumento de la violencia?

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional están completamente comprometidas en protegerlos, en llegar a todos los territorios. No solamente tenemos el problema en la Sierra, también tenemos una situación compleja en el sur de Bolívar, pero están las tropas de la 19 brigada trabajando fuertemente todos los días. Hay un esfuerzo mancomunado de todos, unas instrucciones muy claras desde el gobierno central, del presidente y de la cúpula militar para proteger a la comunidad.

