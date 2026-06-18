Crisis humanitaria en La Guajira persiste tras levantamiento de bloqueos en Troncal Caribe

Vista general de una de las calles de Flor del Campo. Foto: Hugo Cárdenas

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Un hombre, apuntado con un arma, se arrodilla en el suelo y suplica que no lo maten mientras afirma que su esposa acaba de dar a luz recientemente. La escena ocurre en el sector de El Dividivi, en Riohacha (La Guajira). Quienes sostienen los fusiles son hombres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), liderados por alias “Naín”, jefe del comando menor de ese grupo.

Este mismo grupo, el pasado 15 de junio, generó más de siete bloqueos en la Troncal del Caribe, corredor vial que conecta a La Guajira con Magdalena. La acción fue una represalia por las operaciones de la fuerza pública, que intenta retomar el control del territorio.

Aunque las autoridades confirmaron que la movilidad en la Troncal ya fue restablecida, la situación para los habitantes de La Guajira sigue siendo compleja debido al control armado de las ACSN. En diferentes videos que circulan en redes sociales, se ve a alias “Naín” amenazando a pobladores y exigiendo información sobre otros jefes de bandas delincuenciales que se disputan economías ilícitas como la extorsión y el narcotráfico.

Este escenario de violencia se ha sostenido por meses y ha derivado en una crisis humanitaria en el departamento, donde el grupo armado ha anunciado paros armados y cometido asesinatos selectivos.

La guerra de las ACSN contra grupos como el Clan del Golfo desató, el pasado marzo, confinamientos en poblaciones indígenas de la zona rural de Aracataca (Magdalena). Un niño de seis años y un adulto de 92 años fueron dos de las víctimas mortales, además de 11 heridos que tuvieron que ser evacuados en helicópteros por la fuerza pública.

Desde entonces, las Fuerzas Militares sostienen una operación contra las ACSN que se ha expandido desde la Sierra Nevada hasta La Guajira. En ese contexto, el pasado 10 de abril se confirmó la muerte de nueve presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras, quienes harían parte del anillo de seguridad de alias “Naín”, en el municipio de Maicao (La Guajira).

Dos días después, la represalia del jefe del comando menor de ese grupo derivó en una masacre en la que la Defensoría del Pueblo confirmó el asesinato de cinco jóvenes, entre ellos un menor de 17 años.

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