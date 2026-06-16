Cuatro de los muertos en bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó eran menores de edad

Los cuerpos de las nueve personas muertas en el bombardeo fuerobn trasladados a la sede de Medicina Legal en Quibdó (Chocó). Foto: Archivo Particular

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Cuatro de las nueve personas muertas en el bombardeo del Ejército al Clan del Golfo ocurrido el pasado 12 de junio en Nuquí (Chocó) eran menores de edad. Así lo confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tras recibir e identificar los cuerpos de quienes murieron en el operativo en contra de la estructura John Freddy Orjuela de ese grupo ilegal.

La identificación de los cuerpos de estas personas se adelantó en la sede de Medicina Legal en Quibdó, a donde fueron trasladados después del operativo en el que participaron unidades del Ejército, la Armada Colombiana, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional. El bombardeo se adelantó en zona rural de Nuquí, en la región del litoral pacífico chocoano.

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Además de las nueve personas muertas, en su momento las autoridades reportaron que durante el operativo incautaron nueve armas largas, proveedores de diferentes calibres, material de comunicaciones y varios uniformes de la organización criminal. Se trató, según dijo el Ejército, de “una afectación significativa a las capacidades armadas y logísticas” de ese grupo.

Ese bombardeo hizo parte de una serie de operaciones de las autoridades en contra del Clan del Golfo en esa zona del país. El pasado 31 de mayo, cuando se desarrolló la primera vuelta presidencial, hubo otro bombardeo en límites entre los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, donde ese grupo se disputa el control territorial con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

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Tras confirmarse que entre los muertos del más reciente bombardeo hay cuatro menores de edad, el Clan del Golfo emitió un pronunciamiento en el que negó que hicieran parte de su estructura armada. Según ese grupo ilegal, “se encontraban visitando a sus familiares en la zona y que nada tenían que ver con nuestro autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)”.

Por ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre la identificación de los menores muertos en el bombardeo. Sin embargo, no es la primera operación de este tipo en la que mueren menores. En noviembre de 2025, por ejemplo, 11 menores de edad murieron en un bombardeo de las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc en el departamento de Guaviare.

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