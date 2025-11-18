Procuraduría abre indagaciones por bombardeos en los que murieron menores de edad

La Procuraduría señala que, con las indagaciones, pretende determinar si las autoridades actuaron conforme a los estándares internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza en contextos de conflicto armado. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Luego de los bombardeos de las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc, en los que murieron, al menos 15 menores de edad, la Procuraduría General de la Nación confirmó que este 18 de noviembre se abrieron cinco indagaciones preliminares destinadas a esclarecer si en las operaciones se cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Según indicó el órgano de control, los hechos exigen un examen institucional exhaustivo, riguroso y objetivo. Asimismo, la Procuraduría señala que, con las indagaciones, pretende determinar si las autoridades actuaron conforme “a los estándares internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza en contextos de conflicto armado”.

Asimismo, la Procuraduría reiteró que “el reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de grupos armados ilegales constituye un grave crimen internacional, no susceptible de amnistía, repudiado por el ordenamiento jurídico colombiano y por la comunidad internacional”.

Además, el Ministerio Público aseguró que el DIH reconoce que las Fuerzas Militares pueden adelantar operaciones ofensivas, incluso bombardeos, “aun cuando entre ellos se encuentren menores reclutados ilícitamente, pero que ello exige al Estado la máxima observancia de los principios de precaución y proporcionalidad, así como la adopción de todas las medidas factibles para minimizar el daño a la población especialmente protegida”.

El pasado 16 de noviembre, la Procuraduría, al mando de Gregorio Eljach, se pronunció sobre el bombardeo de las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc en Calamar (Guaviare), en el que murieron siete menores de edad. En su momento, el órgano de control anunció, además, que investigará lo sucedido durante ese bombardeo al grupo ilegal y señaló que, de ser el caso, impondrán las sanciones necesarias.

