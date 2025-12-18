Logo El Espectador
Judicial

Cuatro soldados murieron y siete más resultaron heridos tras ataque a batallón en Cesar

En el Batallón de Infantería 14, ubicada en zona rural de Aguachica, se presentó un ataque con explosivos. El comandante del Ejército señaló al Eln como el responsable.

Redacción Judicial
19 de diciembre de 2025 - 02:33 a. m.
El ataque dejó cuatro soldados muertos y al menos siete militares heridos.
El ataque dejó cuatro soldados muertos y al menos siete militares heridos.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Un ataque con artefactos explosivos se registró en la noche de este jueves 18 de diciembre contra la Base Militar del 27, adscrita al Batallón de Infantería 4, ubicada en la vereda El Juncal, zona rural del municipio de Aguachica, en el departamento de Cesar.

De acuerdo con información preliminar, la acción dejó cuatro soldados muertos y al menos siete militares heridos. Los lesionados fueron evacuados de inmediato y trasladados a centros asistenciales de la región, donde reciben atención médica.

Las autoridades militares adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias del ataque y emitirán un nuevo pronunciamiento oficial a medida que se consolide mayor información sobre lo ocurrido.

El comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardoza, señaló que el ataque fue perpetrado por el frente Camilo Torres Restrepo del Eln.

“Con profundo dolor de patria, recibo el reporte preliminar de cuatro de nuestros soldados asesinados y siete más heridos. Nuestra solidaridad y total respaldo para ellos y sus familias. Las unidades del Ejército, de manera conjunta y coordinada, aseguran el área y desarrollan las operaciones correspondientes”, declaró el alto mando.

Por Redacción Judicial

