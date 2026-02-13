David Guzmán asegura que De la Espriella pidió COP 760 millones para “tocar congresistas”

Los hechos habrían ocurrido cuando Abelardo de la Espriella era abogado de David Murcia Guzmán. Foto: Archivo particula

David Murcia Guzmán, quien a comienzos de la década del 2000 lideró la captadora ilegal DMG, de nuevo hizo señalamientos en contra de Abelardo de la Espriella. Según Murcia Guzmán, condenado por los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero, el hoy precandidato presidencial le habría pedido COP 760 millones para “tocar congresistas” cuando De la Espriella era su abogado.

Según indicó Murcia Guzmán en entrevista con Caracol Radio, el objetivo del actual candidato presidencial era conseguir que algunos de los congresistas se opusieran a un proyecto de ley con el que se penalizaba el almacenamiento y transporte de dinero en efectivo. Una idea que perjudicaba la pirámide que estafó a cerca de 200.000 personas durante la primera década de este siglo.

“Los COP 760 millones es una cantidad de dinero para un trabajo que él dijo que se tenía que hacer, que tenía que mover algunas fichas del Congreso, que porque iban a hacer una ley sobre el movimiento de dinero en efectivo”, aseguró Murcia Guzmán. Agregó: “Eso fue su iniciativa, yo en ningún momento le dije que tocara congresistas”. Estas declaraciones coincidirían con las interceptaciones realizadas en ese entonces por las autoridades a miembros de DMG, en las que se señalaba que De la Espriella habría pedido el dinero.

En julio de 2009, este diario dio a conocer que, durante el juicio A David Murcia Guzmán, la Fiscalía General de la Nación reveló pruebas que señalaban que el abogado De la Espriella recibió una importante suma de dinero para que hiciera lobby en el Congreso a favor de la intervenida captadora ilegal.

Durante la audiencia, el investigador del caso reveló las grabaciones de tres interceptaciones telefónicas realizadas a las líneas de Daniel Ángel y William Suárez, dos de los principales socios de DMG, en las que se habla de la entrega de COP 760 millones a De la Espriella. Según la Fiscalía, una de las conversaciones, del 29 de octubre de 2008, revela un diálogo entre Ángel y una de las asistentes de Murcia Guzmán, en la que le habla sobre la urgencia de desembolsar la millonaria suma de dinero.

En ese momento, el investigador Joselito Medina Moyano también reveló los detalles de un seguimiento realizado el día 30 de octubre, con varias fotografías tomadas a una camioneta de DMG, que aparentemente tenía como destino la oficina del abogado, ubicada al norte de Bogotá. En ese momento, De la Espriella fue consultado por Caracol Radio, quien señaló que sí recibió COP 760 millones, pero por concepto de honorarios y no para realizar algún tipo de lobby ante el Congreso de la República.

Los enredos de Abelardo de la Espriella y David Murcia

En la mañana del 11 de febrero, Murcia Guzmán presentó una queja disciplinaria contra De la Espriella por presunta violación grave de los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y confianza. La denuncia fue radicada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

Así lo dio a conocer la abogada y candidata presidencial Sondra Macollins, quien representa a Murcia Guzmán. De la Espriella fue abogado del antiguo accionista mayoritario y representante legal de la pirámide. Según Macollins, De la Espriella se quedó con COP 5.000 millones que le había entregado Murcia Guzmán como honorarios, sin devolverlos a pesar de abandonar su defensa “de manera injustificada”.

La jurista argumentó que De la Espriella “abandonó a un cliente, abandonó el poder sin una verdadera justificación, entre otras cosas”. Además, Macollins Gavin indicó que el abogado no dejó constancia de las irregularidades en la captura de Murcia Guzmán, como, por ejemplo, que nunca denunció en la audiencia de legalización que el hombre había sido detenido en Panamá y no en Cartagena, como afirmaban las autoridades, y que la fecha de su captura fue alterada.

¿Qué pasó con DMG?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la pirámide liderada por David Murcia Guzmán lavó dinero de origen ilícito y estafó a cerca de 200.000 personas, de las cuales la mayoría no han sido reparadas. Uno de los últimos movimientos de Murcia Guzmán para defenderse fue contratar, en octubre de 2025, a la abogada y candidata presidencial Sondra Macollins Gavin.

Murcia Guzmán fue condenado a 22 años y 10 meses de prisión por su participación en los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero a través de las acciones adelantadas por la captadora DMG entre 2007 y 2008. Hasta la fecha, el hombre ha cumplido 16 años de prisión y la denuncia contra su antiguo abogado se da a solo un par de semanas de que De la Espriella vaya a las urnas como precandidato presidencial.

