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De Jaime Garzón a Piedad Córdoba: las condenas y casos de José Miguel Narváez

En un fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la condena en contra del exsubdirector del DAS por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba. Además de este caso, el exfuncionario está condenado por el asesinato de Jaime Garzón y la tortura contra la periodista Claudia Julieta Duque y está vinculado al crimen Manuel Cepeda Vargas. 

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Redacción Judicial
29 de septiembre de 2026 – 09:00 a. m.

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El Tribunal Superior de Medellín confirmó este lunes la condena de 28 años de prisión contra José Miguel Narváez por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba. La decisión de segunda instancia se suma a las sentencias que ya pesan sobre el exsubdirector del desaparecida Dirección Administrativa de Seguridad (DAS) por el asesinato de Jaime Garzón y la tortura contra la periodista Claudia Julieta Duque. Hay, además, un cuarto crimen por el que su nombre ha aparecido en los expedientes judiciales: el asesinato del congresista de la Unión…

Por Redacción Judicial

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