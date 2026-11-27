A través de su cuenta en X, el mandatario rechazó un reciente ataque que se presentó en Los Patios, Norte de Santander, que dejó cuatro policías heridos. "Colombia no se arrodilla ante el narcoterrorismo. Condeno el atentado perpetrado en Los Patios, Norte de Santander", escribió.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó intensificar la ofensiva contra los grupos armados del país que cada vez responden con más ataques contra la población civil y la fuerza pública.

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De la Espriella condena atentado en Norte de Santander contra la Policía

Según la información inicial, un artefacto explosivo fue lanzado al paso de una patrulla de la Policía Nacional dejando cuatro uniformados heridos. Según el presidente De la Espriella, los policías están fuera de peligro y estables.

¡COLOMBIA NO SE ARRODILLA ANTE EL NARCOTERRORISMO!



Condeno el atentado perpetrado en Los Patios, Norte de Santander, donde narcoterroristas activaron un artefacto explosivo al paso de patrullas de nuestra Policía Nacional. Cuatro uniformados resultaron heridos y, por fortuna,… https://t.co/n3nkj4PtLf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 27, 2026

"He ordenado que la ofensiva aumente para identificar, perseguir y capturar a los responsables de esta acción criminal. No vamos a permitir que el Eln ni ninguna otra estructura terrorista impongan su voluntad mediante explosivos y sangre", dijo el mandatario.

Asimismo, destacó que responderá a cada ataque. "Cada ataque contra Colombia tendrá una respuesta firme. Defenderemos a nuestros ciudadanos y respaldaremos sin descanso a nuestra Fuerza Pública", concluyó.

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