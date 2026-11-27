Las autoridades incautaron en esos dos patios, que albergan cerca de 706 personas privadas de la libertad, celulares, drogas y efectivo. El presidente discriminó el balance de la siguiente manera: 34…

El gobierno de Abelardo de la Espriella sigue adelantando operativos de registro en las cárceles del país. Esta vez el turno fue para el centro penitenciario de Villahermosa, en Cali. A través de un mensaje en su cuenta en X, el mandatario entregó un balance de los hallazgos tras los controles de este 26 de noviembre en dos patios de ese penal.

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De la Espriella entrega balance de operativo en cárcel de Cali y pide intensificar controles

Las autoridades incautaron en esos dos patios, que albergan cerca de 706 personas privadas de la libertad, celulares, drogas y efectivo. El presidente discriminó el balance de la siguiente manera: 34 celulares, 1 módem wifi, 20 tarjetas SIM, 70 cargadores, 640 papeletas de marihuana, 36 papeletas de base de cocaína, 35 armas cortopunzantes y más de COP 5 millones en efectivo.

Tras el balance del operativo, De la Espriella señaló que ya impartió órdenes para hacerle frente a esta problemática en las cárceles del país. "Mis instrucciones son claras: intensificar los controles penitenciarios, impedir el ingreso de elementos prohibidos y desarticular las redes criminales que operan desde los centros de reclusión", escribió.

¡LAS CÁRCELES NO PUEDEN SEGUIR SIENDO CENTROS DE OPERACIONES CRIMINALES!



En un operativo de registro, control e intervención en la cárcel de Villahermosa, en Cali, donde fueron intervenidos dos patios que albergan a cerca de 706 personas privadas de la libertad, las autoridades… pic.twitter.com/Qa1ri8dkOr — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 26, 2026

Y agregó: "¡Se acabó la permisividad! No voy a tolerar que desde una celda se siga extorsionando, amenazando y atentando contra la tranquilidad de los colombianos".

En línea con su política de seguridad, este 25 de noviembre el ministro de Justicia, Iván Cancino, inauguró la nueva cárcel de Riohacha (La Guajira). El complejo tiene capacidad para albergar a 1.722 personas y ocupa un área de 36.000 metros cuadrados. Está compuesto por ocho pabellones: uno para mujeres y siete para hombres.

La construcción del centro carcelario comenzó en 2020, como parte del plan de renovación de la infraestructura penitenciaria aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). El proyecto tuvo una inversión de COP 307.969 millones, mientras que el contrato de interventoría alcanzó cerca de COP 21.000 millones.

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