Hasta el momento no se conoce puntualmente contra qué estructura ilegal fue dirigido el bombardeo y tampoco los resultados de la operación militar. El jefe de Estado únicamente señaló en su publicación que…

A través de su cuenta en X, el presidente Abelardo de la Espriella anunció un nuevo bombardeo. La promesa de mantener las operaciones aéreas ofensivas contra grupos criminales se mantiene y este sería el décimo bombardeo durante su gobierno. El operativo, según detalló el primer mandatario, se realizó en el departamento del Valle del Cauca.

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De la Espriella lanza décimo bombardeo de su gobierno: el operativo fue en Valle del Cauca

Hasta el momento no se conoce puntualmente contra qué estructura ilegal fue dirigido el bombardeo y tampoco los resultados de la operación militar. El jefe de Estado únicamente señaló en su publicación que sería contra un "objetivo narcoterrorista" y que una vez consolidada la información, se comunicarán los detalles.

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El mandatario ha dicho que por cada ofensiva de los grupos criminales en el país, habrá un bombardeo. El primero ocurrió el pasado 11 de agosto. El jefe de Estado ordenó la operación contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en zona rural de Tibú y San Calixto (Norte de Santander). Según el balance inicial, en la operación murieron dos integrantes del grupo armado. Sin embargo, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó posteriormente que entre las personas fallecidas durante ese primer operativo había un menor de 16 años.

El segundo bombardeo se realizó el 27 de agosto, en el marco de la Operación Amón. El objetivo fueron campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc. En total, el Gobierno confirmó que en esa operación murieron 10 disidentes. Pese a esto, Medicina Legal confirmó que entre los fallecidos había menores de edad.

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El tercer bombardeo se desarrolló en el marco de la Operación Azarías, el 30 de agosto, esta vez contra disidencias bajo el mando de alias “Iván Mordisco”. Según las autoridades, 27 presuntos integrantes de dicha estructura fueron afectados durante la operación: 20 murieron durante las acciones militares, cinco fueron capturados y dos menores de edad fueron recuperados. Entre los disidentes muertos se encuentra alias “Tigre” o “Pintado”, señalado como el principal jefe de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza del jefe disidente.

Asimismo, el pasado 10 de octubre se registró el cuarto bombardeo del Gobierno de De la Espriella. El objetivo fue un campamento del frente 33 de las disidencias de las Farc, en el Catatumbo. La operación ocurrió durante la madrugada y posteriormente el Gobierno confirmó la muerte de cuatro integrantes de esa estructura. Entre ellos había una menor de 16 años.

La quinta operación se desarrolló el 22 de octubre y fue dirigida contra una estructura del Eln. El presidente confirmó nueve muertos, entre ellos, de manera preliminar, alias “Marcos Pacífico”, señalado como uno de los principales jefes del grupo armado. El penúltimo bombardeo se registró el 28 de octubre y tuvo como objetivo una estructura del Clan del Golfo en Chocó. El primer balance entregado por De la Espriella fue de seis muertos y un capturado. Aunque el jefe de Estado prometió anunciar más muertos por esta última acción, el resto de cuerpos no fueron encontrados.

El séptimo bombardeo se realizó en zona rural de Tibú (Norte de Santander), en el Catatumbo, contra la estructura o frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”. El siguiente bombardeo fue en la noche del pasado 10 de noviembre en Tarazá, Antioquia.

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