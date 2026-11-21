De la Espriella ordena bombardeo en Meta: hay cinco disidentes de las Farc muertos
La llamada Operación Ninfa se desarrolló en jurisdicción del municipio de Mapiripán (Meta), contra la estructura 44 de las disidencias de las Farc comandadas por alias "Iván Mordisco". El presidente Abelardo de la Espriella confirmó por medio de una publicación en su cuenta de X que cinco presuntos integrantes de ese grupo murieron y las autoridades incautaron material de guerra.
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En la mañana de este sábado 21 de noviembre se confirmó el bombardeo número 11 ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella. La operación se desarrolló en zona rural del municipio de Mapiripán (Meta) y deja un saldo preliminar de cinco presuntos disidentes de las Farc muertos. La información fue confirmada por el propio jefe de Estado por medio de su cuenta de X.
Según la información entregada por el presidente De la Espriella, el bombardeo estuvo dirigido contra la estructura 44 Antonio Ricaurte de las disidencias de las Farc…
Según la información entregada por el presidente De la Espriella, el bombardeo estuvo dirigido contra la estructura 44 Antonio Ricaurte de las disidencias de las Farc comandadas por alias "Iván Mordisco". La llamada Operación Ninfa tuvo apoyo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y se desarrolló en horas de la madrugada. "El miedo cambió de bando", dijo el presidente.