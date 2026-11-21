Este es el cuarto bombardeo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella y el segundo que ocurre en la región de Catatumbo. Foto: El Espectador

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En la mañana de este sábado 21 de noviembre se confirmó el bombardeo número 11 ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella. La operación se desarrolló en zona rural del municipio de Mapiripán (Meta) y deja un saldo preliminar de cinco presuntos disidentes de las Farc muertos. La información fue confirmada por el propio jefe de Estado por medio de su cuenta de X.

Según la información entregada por el presidente De la Espriella, el bombardeo estuvo dirigido contra la estructura 44 Antonio Ricaurte de las disidencias de las Farc…