A través de su cuenta de X, el primer mandatario señaló que : "He ordenado a la Policía Nacional desplegar todas sus…

El presidente Abelardo de La Espriella se pronunció en su cuenta de X sobre el atentao sicarial contra el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, fue víctima de un atentado sicarial en un establecimiento comercial ubicado sobre una de las principales avenidas del municipio , cerca del Hospital Piloto. En los hechos fue asesinado un miembro del esquema de seguridad del antiguo burgomaestre del municipio vallecaucano.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

De la Espriella rechazó atentado contra exalcalde de Jamundí y dijo que no quedará impune

A través de su cuenta de X, el primer mandatario señaló que : "He ordenado a la Policía Nacional desplegar todas sus capacidades para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales, en coordinación con la Fiscalía. Este crimen no quedará impune".

Publicidad

Rechazo con contundencia el atentado contra Andrés Felipe Ramírez, exconcejal de Jamundí y alcalde de ese municipio entre 2020 y 2023. Lamento profundamente el asesinato de Felipe López, integrante de la UNP. Mi solidaridad con el exalcalde y con la familia del escolta… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 17, 2026

En la mañana de este sábado, la Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el hecho. A través de un comunicado, la entidad encabezada por Iris Marín Ortíz, aseguró que "Jamundí enfrenta un grave escenario de violencia del conflicto armado, por lo que esta semana emitimos la Alerta Temprana 023 de 2026, ante los riesgos que enfrenta su población por homicidios selectivos, desapariciones forzadas, amenazas y atentados contra liderazgos sociales.

Ya agregó que: "Instamos a la Fiscalía General a avanzar en la investigación y el esclarecimiento de estos hechos; asimismo, exhortamos a la @UNPColombia a evaluar permanentemente las condiciones de riesgo y mantener las medidas de protección necesarias para garantizar la vida y la integridad de quienes ejercen actividades políticas".

Le puede interesar

Tras el atentado, Ramírez reapareció en sus redes sociales tras salir ileso del atentado. En su pronunciamiento, el exalcalde señaló que: “Estoy vivo de milagro. Dios es muy generoso y también a una persona que dio su vida por mí”.

El senador Duvalier Sánchez se había reunido con Ramírez horas antes del ataque sicarial. A través de su redes sociales, el congresista identificó al exalcalde como integrante de su equipo político y fórmula para la Cámara en el Valle del Cauca en las pasadas elecciones al congreso de 2026.

“Andrés Felipe Ramírez, amigo mío, formula la Cámara de Representantes, ha sufrido un atentado sicarial, después de que sostuvimos una reunión conmigo, nos vimos, le despidió, su escolta fue herido y lo que me informan las autoridades es que perdió la vida, que fue asesinado por estos sicarios, así que espero que el país sepa de lo que está pasando acá en Jamundí con el equipo nuestro”, dijo Sánchez.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.