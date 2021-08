Declaran nulo el proceso contra la SIC por reventa de boletas para Rusia 2018

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (que reemplazó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura) decidió anular el proceso que se llevaba allí contra el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, y su antecesor, Pablo Felipe Robledo. El caso llegó a ese estrado judicial en el contexto de la reventa de boletas para los partidos del Mundial de Rusia 2018, donde se sancionó a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

La Comisión, con ponencia del magistrado Mauricio Rodríguez declaró la nulidad del caso puesto que, según el órgano judicial, no es de su competencia. Al haber sancionado a Ramón Jesurún, dice la Comisión, la SIC no actuó como juez ni como abogado, sino en funciones administrativas, por lo cual no pueden ser juzgados como funcionarios judiciales.

Por otra parte, el magistrado Rodríguez, agregó que el caso, que en un principio había sido aceptado por el extinto Consejo Superior de la Judicatura, debe ser enviado a la Procuraduría. Es esa entidad la que tendría la competencia para atender las quejas disciplinarias contra los funcionarios de la Superintendencia, ya que el Ministerio Público se encarga de cubrir las labores administrativas.

Este proceso se inició porque el abogado de la FCF, Hernando Bocanegra, interpuso una queja disciplinaria contra los dos superintendentes, luego de que la SIC sancionara con una multa de $304.617.885 a Ramón Jesurún. A pesar de esta acción, la SIC dejó en firme su decisión contra dirigentes de la federación, la empresa TicketShop y Ticket Ya, por la reventa de boletas.

Adicionalmente, la SIC sancionó con una multa de $18.352 millones por competencia desleal a la FCF, a las dos empresas y a 17 personas naturales, entre las que estaba incluido el expresidente de la Federación, Luis Bedoya. En su momento la Superintendencia dijo que no había duda de que los sancionados idearon y ejecutaron “un sistema que limitó la libre competencia para favorecer a Ticketshop en la adjudicación del contrato de boletería para las eliminatorias al Mundial Rusia 2018 (por más de $40.000 millones)”.

Las investigaciones por este caso se iniciaron después de que Ticketshop anunció que vendería 6.000 entradas el 6 de agosto de 2017 para el partido Colombia-Brasil, disputado en septiembre de ese año, y dijo que estas se comercializaron en 42 minutos. La SIC halló evidencias, que probaban que no se pusieron a disposición del público ese día.