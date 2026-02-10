Logo El Espectador
Judicial

Defensa de Ricardo Roa señala que no es necesaria su renuncia de Ecopetrol tras imputación

El abogado Juan David León dijo que la situación jurídica del presidente de la principal petrolera del país sigue siendo la misma por lo que hasta ahora no ha sido necesaria su renuncia a la compañía.

Redacción Judicial
10 de febrero de 2026 - 03:06 p. m.
Foto: Óscar Pérez
En Ecopetrol todavía no han contemplado la renuncia de Ricardo Roa tras la solicitud de imputación de cargos en su contra. Así lo explicó la defensa del presidente de la principal petrolera del país al asegurar que su situación jurídica sigue siendo la misma, por lo que no se ha hecho necesaria su salida de la compañía.

El abogado Juan David León señaló en Blu Radio que la diligencia que pidió la Fiscalía hasta ahora no modifica la inocencia del director de Ecopetrol. Sin embargo, señaló que, si bien no se necesita la renuncia, sí es una decisión que tanto Roa como la empresa valorarán.

Su pronunciamiento se da en respuesta a la Fiscalía, que radicó dos audiencias de imputación en su contra, una por el delito de violación de topes electorales y otra por tráfico de influencias. Son dos los casos por los que está siguiendo la investigación.

El primero está relacionada con presuntos malos manejos financieros cuando fue gerente de la campaña Petro Presidente. La segunda tiene que ver con la compra de un lujoso apartamento en el exclusivo sector del Chicó, en Bogotá, que al parecer estaría relacionada con contratos entregados a un socio de la empresa Ecopetrol.

Sobre esta diligencia, la defensa señaló que “la formulación de imputación hasta el momento no se ha notificado a la defensa, y tampoco es un acto procesal más allá que una comunicación de que está siendo investigado”. Y agregó: “La presunción de inocencia solo se extingue cuando hay una decisión de un juez que quede firme. La Fiscalía, en este sistema procesal, tan solo es una parte más”.

Uno de los casos por los que investigan a Roa tiene que ver con la compra de un apartamento por COP 1.800 millones. La Fiscalía le ha seguido la pista a ese negocio en específico que se habría cerrado en 2022 con la empresa Princeton International Holding por un precio menor que su verdadero propio.

Por este caso, el ente investigador imputará a Roa por tráfico de influencias. Al respecto, el abogado León explicó que “fue totalmente demostrada la legalidad de toda la transacción, incluso como intermediación mediante créditos, como cualquier ciudadano que necesita adquirir un bien”.

Por Redacción Judicial

ART RT(16144)Hace 11 minutos
Petro gobierno es caos, corrupción, mentira, muerte.
Guillermo(n5sqs)Hace 15 minutos
De acuerdo, no es necesario que renuncie, como tanpoco lo era que lo nombraran como pago de los favores corruptos recibidos por la campaña. Este sinvergüenza no tiene presentación, ni otros tantos de los que Petro se rodeo. Petro nos estafó a sus votantes.
Ptolomeo(73769)Hace 20 minutos
Todas esas actitudes es lo que ha producido el desencanto y la desilucion con este gobierno dizque del cambio. Corrupcion, impunidad traiciones e ineptitud llevan a la desvandada de sus seguidores.
Luis Figueroa Gutierrez(22669)Hace 28 minutos
Cuando eran oposición y no gobierno si era necesario que se apartara del cargo ahora ya no, ese es el verdadero cambio para que todo siga igual .
