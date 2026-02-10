Defensa de Ricardo Roa señala que no es necesaria su renuncia de Ecopetrol tras imputación

Defensa de Ricardo Roa señala que no se ha barajado su renuncia de Ecopetrol tras imputación. Foto: Óscar Pérez

En Ecopetrol todavía no han contemplado la renuncia de Ricardo Roa tras la solicitud de imputación de cargos en su contra. Así lo explicó la defensa del presidente de la principal petrolera del país al asegurar que su situación jurídica sigue siendo la misma, por lo que no se ha hecho necesaria su salida de la compañía.

El abogado Juan David León señaló en Blu Radio que la diligencia que pidió la Fiscalía hasta ahora no modifica la inocencia del director de Ecopetrol. Sin embargo, señaló que, si bien no se necesita la renuncia, sí es una decisión que tanto Roa como la empresa valorarán.

Su pronunciamiento se da en respuesta a la Fiscalía, que radicó dos audiencias de imputación en su contra, una por el delito de violación de topes electorales y otra por tráfico de influencias. Son dos los casos por los que está siguiendo la investigación.

El primero está relacionada con presuntos malos manejos financieros cuando fue gerente de la campaña Petro Presidente. La segunda tiene que ver con la compra de un lujoso apartamento en el exclusivo sector del Chicó, en Bogotá, que al parecer estaría relacionada con contratos entregados a un socio de la empresa Ecopetrol.

Sobre esta diligencia, la defensa señaló que “la formulación de imputación hasta el momento no se ha notificado a la defensa, y tampoco es un acto procesal más allá que una comunicación de que está siendo investigado”. Y agregó: “La presunción de inocencia solo se extingue cuando hay una decisión de un juez que quede firme. La Fiscalía, en este sistema procesal, tan solo es una parte más”.

Uno de los casos por los que investigan a Roa tiene que ver con la compra de un apartamento por COP 1.800 millones. La Fiscalía le ha seguido la pista a ese negocio en específico que se habría cerrado en 2022 con la empresa Princeton International Holding por un precio menor que su verdadero propio.

Por este caso, el ente investigador imputará a Roa por tráfico de influencias. Al respecto, el abogado León explicó que “fue totalmente demostrada la legalidad de toda la transacción, incluso como intermediación mediante créditos, como cualquier ciudadano que necesita adquirir un bien”.

