Defensa de Santiago Uribe impugnó condena de segunda instancia por “Los 12 Apóstoles”

La defensa de Santiago Uribe Vélez, representada por el abogado Jaime Granados, presentó ante el Tribunal Superior de Antioquia una impugnación especial contra la sentencia dictada el pasado 25 de noviembre, en la que la Sala Penal condenó al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez a 28 años y tres meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

En el fallo, de 307 páginas, el Tribunal concluyó que Uribe fue el líder y principal dirigente del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles, estructura que operó en el norte de Antioquia en la década de los años 90. La decisión de segunda instancia revocó la absolución que Uribe Vélez había recibido en el juicio de primera instancia.

Noticia en desarrollo...

