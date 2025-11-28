Logo El Espectador
Judicial

Defensa de Santiago Uribe impugnó condena de segunda instancia por “Los 12 Apóstoles”

El pasado 25 de noviembre, el Tribunal Superior de Antioquia condenó al hermano del expresidente Álvaro Uribe a 28 años de prisión luego de concluir que fue el líder y principal dirigente del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.

Redacción Judicial
28 de noviembre de 2025 - 09:58 p. m.
Santiago Uribe fue condenado en segunda instancia por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.
Foto: DAVID CAMPUZANO
La defensa de Santiago Uribe Vélez, representada por el abogado Jaime Granados, presentó ante el Tribunal Superior de Antioquia una impugnación especial contra la sentencia dictada el pasado 25 de noviembre, en la que la Sala Penal condenó al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez a 28 años y tres meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

En el fallo, de 307 páginas, el Tribunal concluyó que Uribe fue el líder y principal dirigente del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles, estructura que operó en el norte de Antioquia en la década de los años 90. La decisión de segunda instancia revocó la absolución que Uribe Vélez había recibido en el juicio de primera instancia.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Álamo(88990)Hace 19 minutos
¡Cabal y ubérrima bufonada! Más que defensa es ofensa perversa, sobre todo cuando mereció fuerte llamado de atención por "calladita". De no ser por lo grave e indefendible, la risa vendría en nuestro auxilio.
