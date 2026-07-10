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Defensoría alerta por más de 200 personas desplazadas tras incursión del Eln en Cauca

La situación comenzó el pasado 3 de julio, cuando el Eln ingresó a la cabecera municipal de López de Micay y secuestró a 40 personas. De ellas, ocho continúan retenidas por el grupo armado.

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Redacción Judicial
11 de julio de 2026 - 02:04 a. m.
Según la Defensoría, desde el pasado 6 de julio las autoridades locales activaron el Comité de Justicia Transicional y el proceso de caracterización de las familias desplazadas, con el fin de avanzar en la entrega de ayuda humanitaria.
Según la Defensoría, desde el pasado 6 de julio las autoridades locales activaron el Comité de Justicia Transicional y el proceso de caracterización de las familias desplazadas, con el fin de avanzar en la entrega de ayuda humanitaria.
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La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado público en el que alertó sobre el desplazamiento de más de 70 familias, integradas por cerca de 200 personas, desde la cabecera municipal de López de Micay (Cauca), quienes hoy, 10 de julio, llegan a Buenaventura (Valle del Cauca).

Según explicó la entidad, el pasado viernes 3 de julio, integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) incursionaron en San Antonio de Gurumendy, en López de Micay, y obligaron a los habitantes a asistir a una reunión. Además, hurtaron víveres y secuestraron a 40 personas.

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Estas personas fueron obligadas a transportar los elementos sustraídos. Posteriormente, 32 de ellas fueron liberadas, mientras que otras ocho permanecen en cautiverio. Esta situación provocó el desplazamiento de la comunidad hacia Buenaventura.

La entidad, encabezada por Iris Marín Ortiz, señaló que desde el pasado 6 de julio las autoridades locales activaron el Comité de Justicia Transicional y el proceso de caracterización de las familias desplazadas, con el fin de avanzar en la entrega de ayuda humanitaria.

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En ese sentido, la Defensoría hizo un llamado al Eln para que libere de manera inmediata a las ocho personas que continúan secuestradas. Asimismo, instó al grupo armado a respetar su vida e integridad y a cesar la práctica del secuestro en todos los territorios del país.

La Defensoría también hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para que garanticen una atención humanitaria oportuna y eficaz a las familias desplazadas, así como para que “prevengan nuevas afectaciones contra las comunidades de López de Micay”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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