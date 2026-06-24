Defensoría alerta por violencia contra líderes: 67 fueron asesinados entre enero y mayo

Según detalló la Defensoría del Pueblo, de los 67 casos confirmados, 55 eran líderes sociales y 12 eran lideresas. Foto: Archivo

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La Defensoría del Pueblo entregó un reciente reporte sobre el asesinato de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, la entidad registró 67 casos confirmados. Según detalló la Defensoría, abril fue el mes con más asesinatos de líderes sociales, seguido de febrero con 14 casos, enero y mayo con 13 y marzo con 7 asesinatos.

El reporte de la entidad en cabeza de la defensora Iris Marín también señaló los departamentos con más casos. Cauca, Antioquia, Arauca, Valle del Cauca y Norte de Santander son los territorios con más asesinatos de líderes sociales. El informe también detalló el asesinato de firmantes de paz entre enero y mayo con 3 casos, dos en febrero y uno en marzo registrados en Caquetá, Cauca y Huila.

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Otra alerta que lanzó la Defensoría fue el total de masacres que se han registrado en el mismo periodo de tiempo. Según los datos recolectados por la entidad, en el país se han reportado 58 masacres con 238 víctimas. Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño dentro de los territorios con más casos.

“En Colombia, los líderes y lideresas sociales están expuestos a constantes ataques que debilitan su trabajo en los territorios. La defensa de los derechos humanos y el territorio no puede seguir costando vidas”, apuntó la Defensoría.

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La Defensoría también señaló que, desde enero de 2016 hasta el 31 de marzo de 2026, Colombia tiene un registro de 1.699 homicidios de líderes sociales en el país. En un rango menor, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, un informe reciente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que los 410 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos registrados, consolidan un patrón estructural y un fenómeno extendido en todo el país.

El documento detalla que del total de víctimas, 354 eran hombres, 49 mujeres y siete personas LGBTIQ+ —entre ellas, cuatro mujeres trans, dos hombres gay y una persona no binaria—. Según el análisis, el impacto de estos crímenes recae de manera desproporcionada en poblaciones rurales y étnicas. En concreto, 171 víctimas eran campesinas, 94 indígenas y 43 afrodescendientes, lo que evidencia la relación entre la violencia y territorios marcados por disputas armadas y limitada presencia estatal.

Lejos de tratarse de hechos aislados, la ONU insiste en que la violencia responde a dinámicas estructurales que persisten especialmente en zonas rurales, aunque también se han extendido a entornos urbanos y periurbanos.

El informe identifica patrones repetidos en distintas regiones del país y señala que la mayoría de los homicidios estarían relacionados con la acción de actores armados. De hecho, estima que el 73 % de los casos podría atribuirse a grupos como Eln, disidencias de las Farc, Clan del Golfo, entre otros.

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