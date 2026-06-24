Reportan 247 denuncias por amenazas y presiones al votante durante la segunda vuelta

Los hechos de constreñimiento al sufragante habrían ocurrido en 98 municipios de 28 departamentos del país. Foto: Mauricio Alvarado

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Durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, desarrollada el pasado domingo 21 de junio de 2026, la ciudadanía denunció 247 hechos de violencia, amenazas o presiones contra los votantes en diferentes regiones del país. La cifra fue entregada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa mediante un comunicado público divulgado este 24 de junio.

Según se lee en el documento, de las 274 denuncias recibidas, 261 fueron interpuestas a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) y otras 13 mediante la Línea Anticorrupción 157. Los hechos se registraron en 98 municipios de 28 departamentos del país.

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Desde las mencionadas carteras del Gobierno explicaron que las mayores cifras de denuncias por presunto constreñimiento al sufragante se registraron en las principales ciudades del país. Bogotá encabezó la lista con 97 casos, seguida de Barranquilla (16), Medellín (10), Cali (7) y Bucaramanga (7). En conjunto, estas ciudades concentraron el 53 % de las denuncias presentadas.

Según los datos reportados por los ministerios, los principales responsables del presunto constreñimiento fueron partidarios de campañas políticas (27%), empresas privadas (23%) y empleados públicos (24%). El documento destaca que solo el 9%, que equivale a un total de 23 denuncias, corresponde a amenazas de grupos armados ilegales.

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Por estos hechos, ambas carteras confirmaron que ya se adelantan las investigaciones correspondientes para establecer la veracidad de las denuncias. Por su parte, tras el cierre de las urnas, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura de cinco personas por su presunta participación en delitos electorales.

Durante el pasado 21 de junio fue capturado un ciudadano que habría intentado suplantar a un testigo electoral en Villavicencio (Meta), así como un votante que trató de sufragar por otra persona en Inírida (Guainía). La Fiscalía señaló que también fue detenido un hombre que, al parecer, destruyó una urna en Valledupar (Cesar).

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En esa misma línea, fue capturado un ciudadano que habría votado dos veces, una de ellas por su pareja, en Medellín (Antioquia). Asimismo, fue detenida una mujer que al parecer falsificó una credencial de testigo electoral en Sincelejo (Sucre) y una persona que se presentó a votar con una cédula ajena en Aipe (Huila). Además, durante la jornada también se abrieron 12 noticias criminales por parte del ente investigador.

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