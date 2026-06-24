Las preguntas que un juzgado obligó a Pastrana a contestar sobre su relación con Epstein

Andrés Pastrana tendrá que responder públicamente 33 preguntas sobre su presunta relación con Jeffrey Epstein. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos

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Por orden de una juez, el expresidente colombiano Andrés Pastrana deberá contestar 33 preguntas sobre su presunta relación con el caso de Jeffrey Epstein. El nombre de Pastrana aparece al menos 57 veces en los documentos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La decisión se produjo tras una tutela presentada por 171 mujeres periodistas, académicas y abogadas. En el fallo, la juez ordenó al exmandatario responder, en un plazo de cinco días, una solicitud en la que figuras como Ana Cristina Restrepo, Piedad Bonnet, María Jimena Duzán, Catalina Ruiz-Navarro, Cecilia Orozco, Claudia Palacios y Yolanda Ruiz, entre otras, le piden explicar públicamente su relación con el caso Epstein. Además, solicitan que las autoridades colombianas investiguen los hechos mencionados en los documentos divulgados por Estados Unidos.

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El pasado 24 de febrero, este grupo de mujeres hicieron público el manifiesto “No al pacto de silencio”, iniciativa que surgió tras la divulgación de los llamados Archivos Epstein. En esos documentos aparecen referencias a contactos del expresidente Andrés Pastrana con Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y Jean-Luc Brunel, personas vinculadas a una red internacional de explotación y tráfico sexual.

Las firmantes sostienen que este caso constituye uno de los episodios más ampliamente documentados de violencia basada en género en las últimas décadas, debido a que las principales víctimas fueron mujeres jóvenes y niñas sometidas a explotación sexual. Además, consideran que la falta de claridad sobre los vínculos de personas relacionadas con los responsables de esa red contribuye a la impunidad.

Por esa razón, argumentan que las preguntas formuladas al exmandatario trascienden el ámbito privado y hacen parte de un debate de interés público relacionado con las violencias basadas en género y el derecho de la sociedad a conocer información sobre hechos de esta naturaleza.

El juzgado terminó dandoles la razón: “Encontramos, que en el trámite constitucional se argumento por parte de las actoras, la omisión de respuesta a lo solicitado, situación que de plano afecta igualmente los derechos fundamentales al acceso a la información pública, libertad de prensa, libertad de expresión e información”. Asimismo, agregaron “que no queda duda alguna, que la petición de las libelistas tiene por finalidad la protección de otras garantías y derechos fundamentales, en concreto, el derecho fundamental de acceso a la información”.

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Estas son las 33 preguntas formuladas a Andrés Pastrana sobre el caso Epstein

El cuestionario comienza con una referencia a las declaraciones que Ghislaine Maxwell entregó bajo juramento en 2025 al funcionario Todd Blanche. Según las firmantes, Maxwell afirmó haber conocido a Andrés Pastrana en un pub de Dublín y haberlo visto en dos ocasiones a bordo del avión de Jeffrey Epstein.

Las preguntas también toman como punto de partida la versión entregada por el expresidente sobre las fotografías divulgadas en los Archivos Epstein, en las que aparece junto a Maxwell. Pastrana ha sostenido que esas imágenes fueron tomadas en la base militar de Melgar durante la ejecución del Plan Colombia, entre junio y julio de 2002, cuando finalizaba su mandato presidencial. A partir de esa explicación, las periodistas formularon la primera de las 33 preguntas.

1. ¿En qué consistía su relación con el pederasta Jeffrey Epstein, con Ghislaine Maxwell y con Jean-Luc Brunel?

“De acuerdo con lo que usted (Pastrana) ha señalado, las fotos publicadas en los Archivos Epstein en las que aparece al lado de Ghislaine Maxwell, fueron tomadas en la base militar de Melgar, en el marco del Plan Colombia, durante su presidencia ‘entre junio y julio de 2002′, al final de su periodo presidencial”, agregó el manifiesto.

2. ¿Con qué fin la invitó al país?

3. ¿Qué tipo de relación contractual se desprendió de esa visita?

4. ¿Por qué Maxwell (una invitada, extranjera) lucía un uniforme de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC)?

Otro contexto que agregaron es que “el coronel (r) Julio César Londoño Giraldo, instructor que aparece en una de las fotos con Maxwell, afirmó en Blu Radio que el vuelo en Black Hawk sí se llevó a cabo”.

5. ¿Quiénes, entonces, fueron parte de la cadena de mando que autorizó dicho vuelo?

6. ¿El entonces ministro de Defensa, Gustavo Bell, tenía conocimiento de estas invitaciones a empresarios e inversionistas en el marco del Plan Colombia, como usted mismo lo afirma?

7. ¿Qué recursos del Estado se utilizaron en esta visita a Melgar?:

“En el libro Privilegiado: auge y caída de la Casa de York (Harper-Collins, 2025), Andrew Lownie revela que Maxwell compartía historias ‘volar un helicóptero Black Hawk en Colombia y disparar un cohete contra un campamento terrorista’. Por otra parte, el fiscal Todd Blanche en una audiencia del Departamento de Justicia en junio de 2025, le preguntó a Maxwell ‘¿Cuáles eran los propósitos de viajar a Colombia y luego a Cuba?’, a lo que la proxeneta franco-británica respondió ‘Soy piloto de helicóptero y Andrés también. Nos hicimos amigos y volé un Black Hawk en Colombia’”, señalaron las periodistas.

8. ¿Es cierto que en ese vuelo, que según usted fue de “siete minutos”, la señora Ghislaine Maxwell disparó a “terroristas” que corrían para ella?

9. Además de esa experiencia, ¿en qué otras actividades participó usted con su invitada, cómo se financió y cuánto duró la visita?

10. ¿Sostuvo un vínculo de relaciones públicas o asesoría financiera con Epstein y/o Maxwell?

11. Si adelantaban de manera conjunta acciones de lobby, ¿en qué constaban las mismas y quién las financiaba?

También agregaron que “en correos electrónicos de septiembre de 2002, aparece usted pidiéndole contactos a Maxwell en relación con el mundo de la Fórmula 1 en Monza, a lo que ella respondió que ‘si quería, tenía información de dueños de equipos, pilotos’, entre otros”.

12. ¿Por qué y para qué le pedía usted ese tipo de información a ella?

13. ¿Qué tipo de contactos necesitaba usted en la Fórmula 1 y para qué finalidad?

Las periodistas señalaron que en la entrevista con Blu Radio, Pastrana afirmó: “El vuelo exactamente era a la isla de Cuba. ¿Y por qué iba yo a Cuba? Porque teníamos una reunión precisamente que había pedido Epstein de hablar con el presidente de Cuba en ese momento, que era en ese mismo caso Fidel Castro”.

14. ¿Por qué usted como expresidente de Colombia asistía a una reunión organizada por Epstein con Fidel Castro?

15. ¿Por qué viajó en el avión de Epstein? ¿En qué consistió dicha reunión?

“De acuerdo con la Revista Semana (marzo 23 de 2007): ‘Durante la pasada reunión de la SIP en Cartagena, el ex presidente Andrés Pastrana invitó a dos magnates de las comunicaciones, el norteamericano Theodore Waitt, propietario del emporio de tecnología de sistemas, Gateway Inc., y la inglesa Ghislaine Maxwell, heredera del conglomerado Maxwell Communication, a conocer Ciudad Perdida, en el Parque Tayrona. Cuando el helicóptero en el que se desplazaban aterrizó en el lugar, quedaron en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y el Ejército. De inmediato, el piloto levantó vuelo y regresó a Cartagena. Al final, los pasajeros llegaron sanos y salvos, pero muy asustados’”.

16. ¿Por cuenta de qué iniciativa invitó a Ghislaine Maxwell a Cartagena el marzo 23 de 2007, siendo ya ex presidente?

Las comunicadoras recordaron que “Epstein fue acusado en 2006 de abusar sexualmente de menores de 14 años por la Fiscalía del Estado de Florida. En 2008 se declaró culpable de solicitar y procurar a una menor para la prostitución. Sus contactos con Epstein y Maxwell existieron, por lo menos, hasta el año 2009 conforme a los documentos revelados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”.

17. ¿En qué momento y cómo se enteró usted de que Epstein era un pederasta y explotador sexual de menores?

En esa línea, señalaron que “en un correo electrónico revelado en los Archivos Epstein del 19 de marzo de 2004, firmado por ‘Andres Pastrana’, aparece el siguiente mensaje: ‘Ghislaine: Estaré llegando de Madrid por Continental Airways en el vuelo CO63 por el aeropuerto de Newark, a la 1:50 PM, lunes 22. De nuevo muchas gracias y déjame saber’. Tres días después, el 21 de marzo insiste: ‘Ghislaine: Estaré llegando de Madrid por Continental Airways en el vuelo CO63 por el aeropuerto de Newark, a la 1:50 PM, lunes 22. De nuevo muchas gracias y déjame saber. Déjame saber si recibiste este correo. Muchas gracias. Andres Pastrana’. A ese correo responde ‘G.Max’, quien contesta: ‘Recibí el correo, el conductor estará en equipajes con un letrero con tu nombre – déjame saber si recibiste mi mensaje + recibiste la información del apartamento en el que te estarás quedando, ¿cierto?’”.

18. ¿Cuál era su afán por anunciarle a Maxwell su llegada a Nueva York en 2004?

19. ¿En esa ocasión Maxwell le consiguió hospedaje en esa ciudad?

20. ¿Por qué motivo estaba ella encargada de los detalles de su viaje?

“En otro de los documentos liberados en los Archivos Epstein aparece una comunicación de correo electrónico entre usted y Maxwell en el que usted le dice: ‘Que raro que no volví a saber de ti espero saber pronto. Te comento que todavía no me ha llegado, apenas lo tenga en mi mano te llamo. Saludos’. Y ella contesta: ‘Aparentemente tu paquete debe llegar hoy. Déjame saber’”.

21. ¿Qué contenía este envío y por qué motivos se realizó?

“Conforme a otro documento revelado en los Archivos Epstein, en abril del 2003, los remitentes Jeffrey Epstein y Andrea Mitrovich le enviaron un paquete de FedEx (No.4-682-61255). La ruta fue FLU/MAD, College Point, Queens, New York City a Madrid España”.

22. ¿Qué contenía ese paquete que Epstein le envió a Madrid en 2003?

Las periodistas también mencionaron que “en otro correo filtrado en los Archivos Epstein, el lunes 20 de abril de 2009, usted aparece como receptor de un correo enviado por Jean-Luc Brunel: ‘Hola Andrés Gracias por tu mensaje de ayer Estoy aterrizando a las 2 pm de Lima Déjame saber si tienes un número de los EEUU para llamarte Estoy muy feliz de verte de nuevo Jean Luc’. Jean-Luc Brunel fue un exagente de modelos francés que fue acusado de acoso sexual y violación de menores. En 2022 fue encontrado ahorcado en su celda en la prisión de La Santé, en París”.

23. ¿En qué consistieron sus relaciones con Jean-Luc Brunel?

24. ¿Por qué le mencionó en ese correo que lo vería “de nuevo”?

25. ¿Cuántas veces lo frecuentó y con qué propósitos?

“En otro de los correos liberados en los Archivos Epstein, usted (Pastrana) parece enviarle a Ghislaine Maxwell un mensaje en el que dice: ‘Ghislaine: Gracias a ti y a Jeff por todas las atenciones en NY y Palm Beach. espero que hayan pasado muy contentos. (sic) Yo pasé feliz y lo más importante tuve la oportunidad de conversar contigo y de conocerte más de cerca y saber la persona tan fabulosa que eres. Espero verte pronto de nuevo y a penas puedo (sic) yo te llamo, sabes lo difícil que es hacerlo desde aquí, sé que el Comandante pasó muy feliz con ustedes (sic) Si se más te cuento. Con el abrigo puedes llevarlo a París y lo mando a recoger o si lo puedes enviar a España sería lo mejor. Me cuentas. Un beso y de nuevo gracias por todo Un beso Andrés’. A ese correo Maxwell le contestó: ‘Tú eres lo mejor - pasamos un rato excelente contigo. Si me das tu dirección en España enviaré tu abrigo allá - estará allá antes de que llegues a casa - Anhelo hablar contigo cuando tengas la oportunidad - tenemos fotos maravillosas que mostrarte y te mandaré algunas con tu abrigo’”.

26. ¿De qué se trataron los eventos sociales que referencia usted en las ciudades de Nueva York y Palm Beach en ese correo a Ghislaine Maxwell?

27. ¿Cuántas veces los frecuentó en esa ocasión?

28. ¿Por qué circunstancia la señora Maxwell se quedó con su abrigo?

29. ¿Se refería usted a Fidel Castro cuando dijo “el comandante pasó muy feliz con ustedes”?

“Según el Palm Beach Daily News del 20 de abril de 2010 en un documento denominado ‘Exhibit 1′ (anexo 1) se presenta una lista de personas que viajaron en el avión de Epstein entre los que se encuentra usted. El 30 de noviembre de 2023, en entrevista con el periodista Gustavo Gómez en Caracol Radio usted dijo: ‘Dejo claro que cuando me subí en los aviones de Epstein, jamás había menores’. Ghislaine Maxwell aseguró bajo juramento haber tenido al menos dos encuentros con Epstein y con usted, los cuales figuran también en los Archivos Epstein desclasificados. Aún así, en entrevista dada a Blu Radio en 2021, usted dijo ‘yo me monté en el avión de Epstein y quiero dejar una cosa muy clara, nunca hubo menores en el avión de Epstein en el que yo me monté’. Además, en su trino del 24 de febrero de 2026 dijo: ‘He reiterado una y otra vez que nunca viajé en el infame avión ni visité la infame isla’”, recordaron las firmantes del manifiesto.

30. ¿Por qué ha cambiado su versión frente a su uso del avión de Jeffrey Epstein?

Finalmente, “en la filtración de los Archivos Epstein aparece otro correo del 10 de abril de 2009 de Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell, en el que le decía: ‘Llama a Pastrana y pregúntale por una casa fabulosa en Cuba’.

31. ¿Por qué Epstein le dio una instrucción a Maxwell para averiguar por una casa en Cuba con usted?

32. ¿Existen más documentos, fotografías o videos que usted conozca en los que usted esté involucrado con Maxwell o Epstein?

33. ¿Cuenta usted con información de naturaleza documental relacionada con estos hechos? En caso afirmativo, por favor suministrarnos una copia.

La presunta participación de Andrés Pastrana en el caso Epstein

Las referencias a Andrés Pastrana aparecen en parte de los más de tres millones de documentos que fueron divulgados el pasado 30 de enero por orden del Congreso de Estados Unidos. Para las firmantes del manifiesto “No al pacto de silencio”, la frecuencia con la que el expresidente colombiano es mencionado plantea interrogantes que, a su juicio, no han sido resueltos con las explicaciones conocidas hasta ahora.

De acuerdo con diversas investigaciones periodísticas, los documentos muestran intercambios entre Pastrana y Epstein que se extienden desde comienzos de la década del 2000 hasta los últimos años de vida del financiero estadounidense, incluso después de que este fuera condenado por delitos sexuales contra menores de edad.

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Uno de los episodios más conocidos es el viaje realizado a Cuba en marzo de 2003. Según los registros, Pastrana viajó junto a Epstein para sostener una reunión con Fidel Castro. Entre los documentos también figura una guía de envío de FedEx fechada el 21 de abril de ese mismo año, que registra el envío de un paquete de Epstein al entonces expresidente colombiano.

Sobre ese viaje, Pastrana se pronunció públicamente en 2019, tras la publicación de investigaciones periodísticas. En un comunicado confirmó que utilizó uno de los aviones de Epstein para desplazarse hasta Nassau, en Bahamas, desde donde continuó hacia La Habana por invitación de Fidel Castro. También aseguró que Epstein abandonó Cuba uno o dos días después, mientras él permaneció en la isla.

El exmandatario ha sostenido, además, que conoció a Epstein en 2002 durante un evento realizado en Irlanda. Esa versión coincide con declaraciones entregadas por Ghislaine Maxwell —condenada por su participación en la red de explotación sexual— ante el fiscal Todd Blanche en 2025.

Hasta entonces, esas eran las referencias más conocidas sobre Pastrana en el caso. Sin embargo, los documentos desclasificados revelaron nuevos intercambios posteriores. Entre ellos aparecen correos electrónicos de 2009 en los que Epstein se comunicó con el agente de modelos Jean-Luc Brunel para, presuntamente, coordinar encuentros entre el expresidente colombiano y figuras de la industria del entretenimiento, entre ellas Tommy Mottola. Para ese momento, Epstein ya había sido condenado por delitos sexuales.

El apellido Pastrana también figura en correos electrónicos fechados en 2016 y 2019, incluso pocas semanas antes de la muerte de Epstein en prisión. Según los registros, aparecía en listas de contactos junto a personalidades como Bill Clinton, el entonces príncipe Andrés y Steve Bannon.

Con base en estas revelaciones, las firmantes del manifiesto insisten en que las autoridades deben esclarecer la naturaleza de los vínculos del expresidente con personas relacionadas con el caso Epstein. En su pronunciamiento sostienen que cualquier persona con una relación documentada o públicamente conocida con Epstein o Maxwell debe ofrecer explicaciones suficientes a la ciudadanía.

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